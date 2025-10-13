GranTorino Basketball Draft cede solo nel finale contro Costone Siena

ùLA GARA



GRANTORINO parte forte e a differenza delle prime due uscite stagionali riesce a prendere il controllo del match. I gialloblù spiccano soprattutto dall’arco: sono ben tre le triple realizzate nei primi quattro minuti di gara, rispettivamente da Fracasso, Bossola e Pizzaia. Gli ospiti non concedono troppo spazio a GRANTORINO e nel finale di primo quarto costruiscono un parziale di 0-10 grazie alle giocate di Zocca e Masciarelli.

Il primo periodo si chiude sul 21-29 in favore di Costone Siena. Nel secondo quarto Costone Siena prova a scappare nel punteggio, scontrandosi con la resistenza di GRANTORINO che riesce a contenere il distacco. Dopo un iniziale +14 degli ospiti, i gialloblù reagiscono con grande determinazione e si portano a -7.

All’intervallo il punteggio di 41-50 certifica un match ancora da decidere.

Nel terzo periodo la battaglia resta serrata: Costone Siena si porta più volte sulla doppia cifra di vantaggio, subendo sempre il rientro di GRANTORINO nel punteggio. I gialloblù si mettono ancora in luce dall’arco con due realizzazioni di Grillo, fondamentali per rimanere in corsa. Al termine del terzo periodo il punteggio è di 54-66. I ragazzi di coach Comazzi tentano il tutto per tutto nell’ultimo periodo, arrivando a -5 trascinati da Losito e dal rientro in campo di Barla. Il finale in crescita di GRANTORINO non basta per ribaltare una partita molto equilibrata: Costone Siena ritrova le energie necessarie a sigillare il match.

Alla sirena il tabellone recita 70-80 per Costone Siena. Il punteggio finale non rende pienamente onore alla squadra di coach Comazzi, che dopo il parziale di 0-10 del primo periodo ha sempre tenuto testa ai senesi andando più volte a un soffio dalla rimonta contro una squadra ben più quotata alla vigilia dell’incontro. Un altro piccolo passo in avanti per GRANTORINO in questa prima esperienza nella categoria.

IL PROSSIMO MATCH

GRANTORINO tornerà in campo domenica 19 ottobre alle 18:00 sul parquet del Palasprint di La Spezia. Nella quarta giornata di Serie B Interregionale i ragazzi di coach Comazzi affronteranno Spezia Basket.



TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft – Costone Siena 70-80

Parziali (21-29, 20-21, 13-16, 16-14)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 7, Zumstein ne, Pizzaia 7, Bossola 10, Losito 8, Fracasso 3, Giglio, Mancino 2, Milone 2, Grillo 9, Barla 9, Obaseki 13. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.

Costone Siena: Masciarelli 15, Zocca 10, Massari ne, F. Paoli 20, M. Paoli 5, De Marchi 2, Zeneli 7, Piattelli ne, Nannipieri 4, Ballabio 9, Rosso 8. All. Belletti.