Mts Santena esce sconfitta dalla sfida contro l'Alba Volley

Non un esordio semplice per Destefanis e compagne, che nella prima giornata di campionato 2025/26 si scontrano con la formazione dell'Alba Volley. La formazione santenese esce sconfitta dalla sfida, con un netto e perentorio 3-0, dai parziali poco soddisfacenti. Fin dai primi scambi si vede una formazione in difficoltà soprattutto in ricezione, costringendo Venco ad un gioco abbastanza scontato. Le padrone di casa si portano subito in vantaggio al primo set, ma Destefanis e compagne tengono duro e si avvicinano alle avversarie in più occasioni. Ma nella seconda metà del set spingono l'acceleratore e se lo aggiudicano per 25-15.

Nel secondo set è l'Mts Santena a portarsi in vantaggi per 5-0 grazie a 3 ace della giovane Frascella, ma la formazione albese ricomincia a mettere a segno una serie di servizi che mettono in difficoltà la formazione ospite e le raggiungono sul 9 pari. Si gioca punto a punto fino al 14 pari, poi ancora una volta Alba spinge sull'acceleratore e si porta in vantaggio con un parziale di 5 punti.

Coach Demichelis prova ad effettuare dei cambi per cercare di cambiare qualcosa nel gioco delle santenesi, ma non ottiene l'effetto sperato e anche il secondo parziale finisce con un netto 25-17.

Nel terzo parziale si parte subito con uno svantaggio di 4 punti che non si riesce a colmare. Troppi gli errori della formazione santenese rispetto ai punti e anche il terzo parziale che sancisce la fine della partita è un netto 25-15. Sicuramente al rientro in palestra coach De Michelis dovrà lavorare molto per migliorare la ricezione e trovare qualche astuzia in più in attacco.

Ricordiamo che metà della squadra santenese è un under 18 che poco ha visto campionati nazionali nel suo palmares.

La prossima partita ricordiamo che sarà al Palaser di Santena con la formazione torinese del Lilliput che ha perso 3-2 contro l'Ascot Moncalieri.

L'ALBA VOLLEY ASD VS MTS SER SANTENA 3-0

Parziali: 25-15 25-17 25-15

MTS SANTENA: Venco 2, Marotta, Visciano 4, Vasca, Nardoianni 12, Di Blasi, Cadamuro, De Marchi, Marino 1, Vione 6, Frascella 5, Destefanis (K) 6

Liberi: Lazzarin, Ponassi

Allenatori: De Michelis, Ivanov