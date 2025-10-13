Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Next Start Chieri ‘76 TSec: buona la prima

Partenza sprint per l’Under15 Maschile di di coach Molinari e Caccina che centrano una convincente vittoria contro Val Chisone davanti al pubblico di casa
2 min
Next Start Chieri ‘76 TSec: buona la prima

Nel debutto della prima gara del campionato FIPAV - girone C, la U15M Next Star Chieri ‘76 TSec di coach Alberto Molinari e Giorgia Caccina rompe il ghiaccio, davanti al caloroso pubblico di casa, con una vittoria per 3-0 aggiudicandosi così il pieno punteggio.
Da martedì di nuovo in palestra per preparare la trasferta di domenica 19 ottobre a Torino che vedrà i ragazzi impegnati contro i pari età del Volley San Paolo.

Next Start Chieri ‘76 TSec - Nord-Lock Val Chisone   3-0
Parziali (25/15 - 25/16 - 25/7)

Next Start Chieri ‘76 TSec: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Cecchetto; Corigliano, Costantino, Delaurenti, Lalumera, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. All. Molinari; 2° Caccina.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News