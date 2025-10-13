Volley Parella Torino: Trionfo alla 41ª Edizione della Sanremo Volley Cup

Esordio vittoriso per i #vptboyz nella prima giornata contro Univolley Carpi (MO) e La Bollente Acqui Terme (AL) con un doppio 3-0.

Nella giornata finale di domenica vittoria nei quarti di finale contro Rulmeca Almevilla Almè (BG), nuovamente contro Univolley Carpi in semifinale e conquista del titolo contro Colombo Genova.

Ad impreziosire la partecipazione al torneo anche i riconoscimenti come miglior centrale a Matteo Martini ed MVP del torneo a Mirco Benedetto!

«Sono stati due giorni di ottima pallavolo - commenta Coach Mesturini - anche grazie alla super organizzazione della società Nuova Lega Pallavolo: i ragazzi hanno risposto bene sul campo mettendo in pratica quanto stiamo provando a fare dall'inizio degli allenamenti! La stagione è solo agli inizi e sarà molto lunga e piena di insidie, ma portare a casa questa bella vittoria ci aiuterà sicuramente ad allenarci con maggiore intensita e voglia di fare per provare ad alzare ulteriormente l'asticella e farci trovare pronti per le partite che conteranno!»

Le partite di Sabato 11 Ottobre 2025

VOLLEY PARLLA TORINO – UNIVOLLEY CARPI 3–0 (25/12 25/19 25/23)

VOLLEY PARELLA TORINO – LA BOLLENTE ACQUI TERME 3–0 (25/15 25/21 25/10)

Le partite di Domenica 12 Ottobre 2025

Quarti di finale

VOLLEY PARELLA TORINO – RULMECA ALMEVILLA ALME’ 2–0 (25/7 25/10)

Semifinale

UNIVOLLEY CARPI – VOLLEY PARELLA TORINO 1-2 (16/25 25/19 9/15)

Finale

COLOMBO VOLLEY GENOVA – VOLLEY PARELLA TORINO 0–2 (15/25 18/25)