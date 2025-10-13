Pallamano Derthona, 1ª giornata campionato

SERIE B

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - Pallamano Palazzolo 34-22

Inizia nel migliore dei modi la stagione agonistica 2025/26 per la Pallamano Derthona, che coglie due rotondi successi casalinghi con la Prima Squadra e con l’Under 16.

La prima squadra fa il proprio esordio nel campionato 2025/26 di Serie B contro Palazzolo: le aspettative erano molto alte e i ragazzi di coach Affricano non hanno minimamente deluso, offrendo una prestazione solida e di livello nonostante alcune assenze e poche settimane di preparazione nelle gambe. Dopo i primi minuti di studio i Leoni prendono il largo, trascinati da un Tommaso Medicina incontenibile (dodici le reti totali per il numero 9) e si portano sul +6 a metà primo tempo. Il Palazzolo, squadra giovane e ben allenata con alcuni innesti esperti, prova a rimanere incollata all’incontro, ma l’esordiente Alessandro Vercelli chiude la porta parando anche un rigore e il Derthona va al riposo sul 19-9.

Nel secondo tempo ampie rotazioni in casa Derthona, con tanti esordi da parte dei ragazzi approdati in prima squadra quest’anno: encomiabile la prestazione di Edoardo Gobbo, autore di due reti e molto convincente in attacco. Sugli scudi anche Kristian Novello e Mirco Zanone, veterani della squadra, con uno score personale di 4 reti e 6 reti. L’incontro si chiude sul 34-22 per il Derthona, che inizia così col piede giusto il cammino in campionato.

Marco Affricano commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo affrontato una squadra giovane e ben allenata, con tante individualità interessanti, ma i nostri ragazzi sono stati bravi a mettere in campo tutta la qualità di cui dispongono. Siamo arrivati all’incontro con qualche indisponibile e con poca preparazione nelle gambe, ma non abbiamo nulla da rimproverare ai ragazzi che sono scesi in campo oggi».

UNDER 16

A.S.D. PALLAMANO DERTHONA - Pallamano Ventimiglia 41-16

Il lungo weekend sportivo alla Coppi si è aperto alle 15:00, con l’esordio dei Giovani Leoni contro i pari età della Pallamano Ventimiglia. I ragazzi di coach Nystrup approcciano l’incontro con motivazione e tanta concentrazione, mettendo in campo una difesa a tratti impenetrabile e un attacco veloce e molto efficace. Al tredicesimo del primo tempo il gap è già importante: 13-1 per i padroni di casa, con Edoardo Gobbo e Samuele Perrotta sugli scudi. Da segnalare l’ottima prestazione difensiva di Tommaso Vettore, che recupera numerosissimi palloni lanciando una serie contropiede vincenti per i compagni. Gli ospiti provano una timida reazione, ma il Derthona non concede quasi nulla e all’intervallo il tabellone recita 26-8. La ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo, con la squadra di casa che manda in campo anche i giovanissimi Alberto Battiston e Gabriele Perrotta, all’esordio in categoria. Da segnalare anche la buona performance dei portieri Alessandro Gatti e Stefan Gradinaru, che concedono solo 8 reti per tempo agli ospiti. La partita si chiude sul 41-16 per la Pallamano Derthona, che raccoglie così i primi due punti in classifica.

Molto contenta l’allenatrice Pernille Nystrup: «Sono soddisfatta della prestazione dei ragazzi. È stato un buon inizio e si sono visti i frutti del lavoro fatto in allenamento. Siamo consapevoli che c’è ancora tanto da migliorare, ma la strada è quella giusta. Ora testa alla prossima partita contro l’Exes 1984.»

Sono scesi in campo: Battiston Alberto, Calin Francesco, Gatti Alessandro, Gatti Riccardo, Gobbo Edoardo, Gradinaru Stefan, Nalin Noà, Perrotta Gabriele, Perrotta Samuele, Sturzu Alessandro, Vettore Tommaso. All. Nystrup Pernille.

IL COMMENTO DELLA SOCIETÀ

Esprime la propria felicità il vice-presidente Fabio Bottiroli: “Siamo molto soddisfatti della prestazione delle nostre squadre. Per l’Under 16 era importante iniziare nel migliore dei modi: non abbiamo tante rotazioni a disposizione, ma abbiamo dei ragazzi molto volenterosi e con un buon capitale tecnico che dobbiamo coltivare nel corso della stagione. Mi è piaciuto molto l’approccio all’incontro e la volontà di fare bene che hanno mostrato per tutti i 60 minuti. Anche la Serie B ha svolto al meglio il proprio compito, dimostrando ancora una volta tutta la maturità di questa squadra. Non ci nascondiamo, uno degli obiettivi della stagione è arrivare a giocarci l’accesso in Serie A Silver e pertanto è fondamentale affrontare tutte le partite al meglio. Sono molto soddisfatto anche dell’apporto dei più giovani, che potranno dare un contributo molto importante nel corso della stagione.”

PROSSIMI IMPEGNI

Il prossimo weekend entrambe le formazioni saranno impegnate in trasferta: domenica 19 alle ore 11 l’Under 16 affronterà a Frossasco i pari-età dell’Exes1984, mentre la prima squadra sarò ospite del Vigevano alle 19.