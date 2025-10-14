Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

BEA Chieri cade nel finale contro la corazzata Teens Basket Biella

Terza giornata di Serie C Interregionale al cardiopalma per i Leopardi, che dominano per tre quarti, ma cedono negli ultimi istanti di gara contro Biella
5 min
BEA Chieri cade nel finale contro la corazzata Teens Basket Biella

Terza giornata di Serie C Interregionale al cardiopalma per i Leopardi: domenica 12 ottobre la squadra di coach Conti ha ospitato Teens Basket Biella per un match ad alta intensità. BEA parte bene e inanella un parziale che porta sul +16 la squadra di casa, ma gli ospiti nel secondo tempo mettono in difficoltà i chieresi con la difesa a zona. La rimonta si completa, con i Leopardi sfortunati sul finale con il tiro della vittoria di Possekel che ruota attorno al ferro ed esce.

LA GARA

Con Gatti e Ruà ai box per infortunio, insieme ai giovani Masola e Dioum, coach Conti schiera, nonostante la febbre, Possekel, insieme a Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Coach Martinotti risponde con Gagliano, De Bartolomeo, Raspino, Zimonjic e Blair. Primo periodo che parte con le percentuali relativamente basse per entrambe le compagini, con BEA che sblocca la partita con un parziale di 7 punti firmato capitan Drame. Biella prova a rispondere, ma la difesa dei Leopardi si rivela solida sui palleggiatori ospiti, costringendo coach Martinotti al timeout. Nonostante il minuto, i chieresi mantengono alta l’intensità e colpiscono dalla lunga: si arriva alla prima pausa sul 18-9. Anche nella seconda decina è BEA a guidare la partita, con le triple di Danilo Tagliano e i canestri da vicino di Drame e Lo Buono, ma Biella risponde con la stessa medicina: Caroli ha un grande impatto dalla panchina e Blair colpisce da vicino, con il Teens che accorcia sul -15. I Leopardi replicano ancora, riuscendo ad arrivare all’intervallo sul 38 a 25.

Al rientro in campo dagli spogliatoi cambia il copione. La difesa a zona schierata da coach Martinotti permette di recuperare ritmo in transizione offensiva, con Biella che accorcia le distanze, ma rimane comunque sotto la doppia cifra di svantaggio. Ancora Tagliano e i canestri della coppia Under 19 Galluccio-Viggiano mantengono la squadra di coach Conti in avanti. Nell’ultimo periodo, però, l’esperienza del Teens si fa sentire. Sale in cattedra Raspino, che infila due canestri importanti, mentre Blair e De Bartolomeo sfruttano i contropiedi. I Leopardi si affidano ancora a Danilo Tagliano e a Sam Viggiano, che mettono due canestri importanti dalla lunga. Biella supera con la tripla di Roncarolo, andando sul +3, ma è ancora Galluccio a tenere viva la squadra di casa con una tiro da 3 punti fondamentale.

Serie di risposte e controrisposte che portano il Teens avanti di 2 a un minuto dalla fine: dopo il timeout di coach Martinotti BEA trova il fallo e canestro di Drame, che però non realizza il tiro libero e fa rimanere la partita in parità. Il canestro di De Bartolomeo manda avanti gli ospiti, con i Leopardi che escono bene dal timeout di coach Conti e trovano il tiro aperto di Possekel allo scadere del tempo. Il pallone rimbalza due volte sul ferro e non trova il fondo della retina, Biella passa 68-70.

IL COMMENTO

«La loro difesa tattica ci ha messo in difficoltà, abbiamo anche trovato dei tiri aperti – commenta coach Franz Conti – Sono stati bravi a toglierci quella fluidità che abbiamo avuto nei primi due quarti, hanno anche convertito bene in contropiede usando la loro fisicità. Come sempre ci portiamo a casa le cose positive: abbiamo giocato molto spesso con 3/4 ragazzi dell’U19 in campo nello stesso momento, e hanno dimostrato di saper prendere decisioni importanti. Abbiamo incontrato una delle squadre più toste del campionato, questo deve diventare un’onda positiva per la settimana che verrà. Sarà una settimana lunga e dobbiamo prepararci, questa prestazione deve farci bene».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Primo turno infrasettimanale dei Leopardi in questa stagione: la squadra di coach Conti sarà impegnata nel match con 5Pari Torino mercoledì 15 ottobre alle 21:15. Appuntamento al PalaMoncrivello di Via Moncrivello 8 a Torino.

BEA CHIERI – TEENS BASKET BIELLA 68-70
Parziali (18-9, 38-23, 56-40)

BEA: Tagliano 22, Drame 15, Viggiano 8, Galluccio 8, Ferraresi 6, Lo Buono 4, Boeri 3, Possekel, Fatone N.E, Ahia N.E., Picco N.E. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Mass. Oddenino, Acc. Ponteprimo, Add. Arbitri Monteleone.

BIELLA: Caroli 15, Blair 14, Zimonjic 14, Roncarolo 8, Leone 6, Gagliano 6, Raspino 5, De Bartolomeo 4, Cardani, Pieropan N.E., Mancin N.E.. All. Martinotti, 1° Ass. Ramella, 2° Ass. Toso, Acc. Cristofoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News