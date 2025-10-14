BEA Chieri: le gare del settore giovanile      

La stagione del Settore Giovanile continua con la doppia vittoria dell’Under 19 Gold con Cus Torino (6 ottobre) e Pallacanestro Moncalieri (13 ottobre), con cui i Leopardi proseguono il percorso netto di tre successi in tre gare.
L’Under 15 Eccellenza vince all’over time la seconda di campionato con Tna San Mauro (8 ottobre), mentre l’Under 15 Femminile cede ad Abet Bra nella gara d’esordio in campionato (9 ottobre). Sempre il 9 ottobre, l’Under 14 Gold cede in trasferta con Collegno Basket e trova subito il riscatto nel super successo con Reale Mutua Torino (12 ottobre). L’Under 13 Gold vince la prima di campionato con Scuola Basket Asti (11 ottobre).
Aldilà del risultato, buona prova dell’Under 17 Eccellenza, che cede di nove lunghezze con Pallacanestro Vado (12 ottobre) dovendo fare a meno di molti Leopardi impegnati nello stesso giorno con la Prima Squadra.
U19 GOLD
PALLACANESTRO MONCALIERI – BEA CHIERI 71-89
Parziali (19-22; 37-51; 52-73)
BEA Chieri: Ahia 10, Viggiano 14, Picco, Galluccio 20, Passatore 6, Bechis 5, Fatone 10, Lo Buono 15, Nsir 2, Mput 7. All. Conti, Ass. D’Arrigo.
U15 ECCELLENZA
BEA CHIERI-TNA SAN MAURO 89-87 dts
Parziali (14-21; 41-40; 60-64; 80-80)
U15 FEMMINILE
BEA CHIERI SSDRL – NEW BASKET ABET BRA 31-51
Parziali (6-11; 10-29; 19-39)
BEA Chieri: Di Monte, Patruno, Savio, Mosso, Favata 17, Contino 0, Pavone, Mazilu, Giangualano, Didedda, Santoro 8, Ballaudi 1. All. Coló, Ass. Ghibaudo.
BRA: Vivaldi 10, Gabutto 2, Valfré 5, Filippazzi 24, Manassero 2, Ferrero 0, Gutamo 4, Gallo 0, Risso 2, Argiroi 2. All. Gatto.
U14 GOLD
COLLEGNO BASKET- BEA CHIERI 67-59
Parziali (14-17; 37-35; 50-44)
COLLEGNO: Iozzia 26 , Bianchi A. 4 , Bianchi G. 5 , Franchetto 5 , Garruto 5 , Duonnolo 3 , Ronzo 5 , Giubergia 1 , Bassan 2 , Violatin 6 , Leone 3 , Santorilli 4. All. Roselli.
BEA Chieri : Zvulun 6 , Zanzon 15 , Garabello , Cordero 2 , Marocco 7 , Ungaro , Bonnet , Goria 9 , Moschillo 4 , Silvestro 10 , Vay 6. All. Corrado , Ass. D’Angelo, Acc. Marocco.
BEA CHIERI-BASKET TORINO 102-37
Parziali (26-3; 57-17; 78-33)
BEA CHIERI: Fasano NE, Zanzon 10, Garabello 8, Cordero 4, Marocco 21, Ungaro, Bonnet 6, Goria 18, Moschillo 4, Silvestro 19, Vay 12. All.Corrado, Ass.D’Angelo, Acc.Domenino
BASKET TORINO: Perosino, Kasraoui 2, Terrin 14, Cocimano, Mironescu, Corriero 5, Mongiovi 1, Zoni 9, Chiarle 2, Juverdeanu 4. All.Baccarin, Acc. Papa.
U13 GOLD
BEA CHIERI-SCUOLA BASKET ASTI 85-34
Parziali (25-8; 45-19; 58-32)
BEA Chieri: Bergano 27, Monticone 11, Gaone 10, Poggi 10, En Nadher 8, Calcagno 4, Pianfetti 4, Ascolesi 4, Ferrero 4, Bosio 3, Dodaj, Miglio. All. Mastrorilli, Ass. Allisiardi.
ASTI: Cerrato 10, Aprato 6, Fabris 4, Marengo 3, Vigna 3, Nobile 2, Debenedetti 2, Trapani 2, Bergadano 2, Durando, Beccaris. All. Grattini.
U17 ECCELLENZA
BEA CHIERI – PALL. VADO 58-67
Parziali (13-18; 28-31, 46-51)
BEA Chieri: Borz 8, Giachino 6, Vacca 5, Cristiano 14, Filane n.e., Menegatti 3, Longo 7, Milani 4, Beccaria n.e., Calò L. 6, Gaiotti. All. Corrado, Ass. Pirocca, Acc. Calò R.