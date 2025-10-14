Volley Busca, al via la nuova stagione per “fioi” e “fie”

Serie D femminile - Prima partita di campionato fuori casa per le ragazze di coach Lamberti che affrontano in trasferta il Monviso Volley Pinerolo. I primi due set sono a completo dominio delle ospiti che si impongono mantenendo le padrone di casa a debita distanza. Le pinerolesi vogliono però vendere cara la pelle e si aggiudicano il terzo set ai vantaggi, mantenendo lo slancio anche nel quarto parziale. In questa occasione le buschesi sono brave a chiudere i giochi prima del tie-break evitando la beffa e conquistando i primi punti della stagione.