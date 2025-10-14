Cuneo Volley – Fiöi: l’Under 15 scalda i motori alla 41ª Sanremo Volley Cup

Sono buoni i segnali in arrivo dalla Under 15 targata Cuneo Volley che questo fine settimana ha preso parte al memorial Dado Tessitore in terra ligure insieme ad altre sette formazioni come Allianz Diavoli Rosa, Colombo Genova, La Bollente Acqui Terme, Modena Volley, Parella Torino, Rulmeca Almevilla e Univolley Carpi. I ragazzi dei coach Testa e Marino hanno conquistato il 5° posto riuscendo a reagire al meglio alla sconfitta patita ai quarti di finale, che li avrebbe portati alla final four.

Nel girone del sabato i cuneesi hanno affrontato il Colombo Genova, venendo superati per 2-1, e il Modena Volley, regolato invece con un netto 3-0. I punti accumulati hanno stabilito gli accomppiamenti della mattina successiva, quando Cuneo ha affrontato Univolley Carpi. Qui, il doloroso ko per 2-1 ha inserito i cuneesi nella poule per i posti dal 5° all’8° e qui è uscito tutto lo spirito dei ragazzi. Con un doppio 2-0, inferto prima ad Almevilla e poi nuovamente a Modena, sono infatti riusciti a conquistare il piazzamento più importante rimasto, cancellando la delusione del mattino.

Al termine della manifestazione Lorenzo Miretti è stato premiato come miglior opposto del torneo, mentre Alessandro Sina (classe 2013) come più giovane partecipante.