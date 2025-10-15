Fulgor U17 Eccellenza: una serata da ricordare

Una vittoria clamorosa, destinata a fare storia. La Paffoni con un finale thrilling manda al tappeto al Pala Cipir i vice campioni d'Italia del College Borgomanero nel campionato Under 17 Eccellenza . Finisce 73-72 ed esplode la giustificata gioia di giocatori e panchina rossoverde: in pochi, forse nessuno, a parte i diretti interessati, avrebbero anche potuto solo immaginare e sperare in un simile epilogo. Ma i liberi di Caldi, che hanno sancito il sorpasso a 4'' dalla sirena e la successiva palla recuperata dopo il time out sono stati il giusto epilogo, perchè per 38' la Paffoni ha comandato le operazioni. Primo quarto perfetto in attacco, con un Babingila da stropicciarsi gli occhi.

La Fulgor ha saputo tenere botta anche nel secondo quarto, andando negli spogliatoi avanti di 5, sul 37-32. Margine di vantaggio che è stato mantenuto anche nel terzo quarto, con i ragazzi di Zaccardini che hanno provato a scappare sul piu' 9, ma il College non ha mai mollato ed ha risposto colpo su colpo. Con tre triple i biancoblu hanno messo il naso avanti nella parte finale dell'ultimo quarto, ma la Paffoni ha dimostrato di avere cuore, carattere, incoscienza e solidità mentale. Ha reagito, è rimastra aggrappata al match ed alla fine, come detto, l'ha porta a casa. Un piccolo mattoncino, due punti per la classifica, ma soprattutto la consapevolezza che il progetto cresce e cammina nella giusta direzione.

Le parole di coach Zaccardini: «Beh che dire: serate come queste ripagano di tutti gli sforzi che fai giorno dopo giorno e sicuramente rimangono scolpite nella testa e nel cuore dei ragazzi. Siamo stati strepitosi, abbiamo giocato con personalità ed attributi contro una delle migliori del campionato. Facciamo ancora un sacco di errori, spesso ancora ingenui ed inesperti; ma lavoriamo sodo ed abbiamo sicuramente un’anima. La strada è ancora lunga, ma una performance così intanto è giusto che i ragazzi se la godano».

U17 Eccellenza – 3°giornata/andata

Fulgor Omegna – College BK Borgomanero 73-72

Parziali (23-17, 14-15, 23-21, 13-19)

Fulgor: Bonassi, Ferrari 3, Babingila 25, Sarazzi 6, Picenni 7, Monti, Sitran 4, Rogora 6, La Spina, De Gaudenzi 4, Tarozzo 2, Caldi 16. All. Zaccardini – Ass.All. Viola-Vercelli.

College: Oioli 7, Bottino 10, Okadoh 17, Rossi 1, Rizzo, Costamagna, Marcucci 1, Scrazzolo 7, Castelluccio 8, Rios 9, Van Elswyk 2, Cucco 10. All. Villa.