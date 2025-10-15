Biella Motor Team pronta per il gran finale

La stagione delle corse si sta avviando verso la conclusione ma sono ancora in calendario, sia per le auto moderne che per le storiche, appuntamenti importanti e prestigiosi. I piloti delle moderne si stanno preparando per le ultime gare piemontesi e per la Finale di Coppa Italia al Rally di Messina per la quale la scuderia Biella Motor Team ha qualificato Massimo Lombardi ed Erika Bologna come vincitori della classe Rally4 nella Coppa Rally di Zona 1 (Piemonte e Valle d’Aosta) ed Alessandro Colombo assieme a Matteo Grosso come campioni di classe N2, sempre nella CRZ1.