Giaguari Torino: inizia la stagione giovanile

Inizia questo weekend la stagione giovanile dei Giaguari Torino , impegnati nei campionati di categoria con tre formazioni: Under 15 , Under 18 e Under 21 (Coppa Italia).

La Under 21 (formazione nella quale sono consentiti anche dei fuori quota con meno di due anni di tesseramento) ritornano in campo dopo la sfortunata finale di Firenze di due anni fa, persa di misura contro i Lazio Marines. Il campionato prevede un girone unico a sette squadre con partite di sola andata. Oltre ai Guaguari saranno della partita le Aquile Ferrara, i Blue Storm Busto Arsizio, gli Honey Badgers Formigine, i Rhinos Milano, i Lazio Marines ed i Trappers Cecina.

La Under 18 difenderà il titolo nazionale vinto lo scorso anno in un girone che comprende i Lions Bergamo, i Seamen Milano e gli Skorpions Varese. Come sempre accade in queste categorie, il ricambio generazionale è stato notevole, ma coach Pizzimento confida di mettere in campo una formazione competitiva con il giusto mix di veterani, esordienti e giocatori saliti dalla Under 15.

La Under 15, infine, che ha beneficiato di un massiccio innesto di esordienti arrivati dalla proficua campagna di reclutamento, giocheranno anch’essi la stagione regolare in un girone da quattro assieme a Blue Stars Busto Arsizio, Frogs Legnano e Blitz Ciriè.

Saranno le formazioni Under 15 e Under 21 a scendere in campo per prime sabato a Ciriè (TO), dove la Under 15 darà il via alla propria stagione nel derby con i Blitz, mentre la formazione Under 21 ospiterà, sempre sullo stesso campo, i Duchi Ferrara.

Perdurando l’indisponibilità dello stadio Primo Nebiolo, la sede delle partite casalinghe sarà ancora il Centro Sportivo Totta di Borgaretto per la Under 15 e la Under 18, mentre la Under 21 disputerà le proprie partite casalinghe sul campo dei Blitz Ciriè, con i quali c’è anche un accordo per far giocare alcuni atleti ciriacesi nelle formazioni Under 18 e Under 21.

