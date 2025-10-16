Tuttosport.com

L’Igor Gorgonzola Novara si aggiudica il primo derby con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Derby amaro per Chieri, al PalaIgor Novara si impone con un netto 3-0 restando a punteggio pieno. Per le biancoblù arriva il primo stop stagionale, ma la squadra guarda già avanti con determinazione
3 min
Sorride all’Igor Gorgonzola Novara il primo derby del 2025/2026 con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Al PalaIgor la squadra di Bernardi conferma la sua solidità imponendosi 3-0 in un’ora e mezza, risultato che la mantiene a punteggio pieno e determina il primo stop stagionale delle biancoblù.

I primi due set vengono lottati punto a punto e si risolvono sul filo di lana. La prima frazione termina 25-23 e si decide quando sul 21-21 le padrone di casa ottengono il break a 23-21. Più di qualche rammarico chierese per l’epilogo del secondo set che vede Spirito e compagne sprecare due palle set sul 22-24 per poi subire un filotto di quattro punti e cedere 26-24. Meno combattuto il terzo parziale dove Novara, sempre in controllo, fa scendere i titoli di coda sul 25-20.

A fine partita sono tre le chieresi in doppia cifra: Nemeth (top scorer dell’incontro con 16 punti), Nervini (14) e Dervisaj (10). Nel tabellino di Novara le migliori realizzatrici sono Alsmeier (14), Igiede, Ishikawa e Mims (12), mentre il premio di MVP viene assegnato al libero Leonardi.

La cronaca

Primo set – Al primo punto di Alsmeier risponde subito Nervini. Segue un intenso punto a punto che vede ora l’una ora l’altra squadra avanti di un’incollatura: 4-3 (Mims), 6-7 (Nervini), 15-14 (Cambi). Sul 18-16 per Novara le chieresi riescono ancora a rientrare impattando a 19 con Nemeth. Il set si decide quando sul 21-21 le padrone di casa ritrovano il +2 con Ishikawa e Alsmeier. Chieri non riesce più a rientrare e dopo aver annullato una palla set con Nemeth cede 25-23 (Alsmeier).

Secondo set – Novara compie un primo break significativo da 6-6 a 11-7. Negro prima inserisce Alberti per Gray, quindi chiama il time-out. Chieri ricuce a 13-12 (Nervini) e su servizio della stessa Nervini capovolge il punteggio in 14-16 (Dervisaj). Le padrone di casa azzerano il ritardo a 17 (Ishikawa). Sul 20-21 l’ace di Nemeth dà alle biancoblù il doppio vantaggio, ben gestito con Cekulaev e Dervisaj che consegnano alla loro formazione due palle set. Time-out di Bernardi e al rientro in campo salgono in cattedra Ishikawa e Igiede che con due punti a testa piazzano un parziale di 4-0 che conclude il set 26-24.

Terzo set – L’epilogo del set precedente lascia qualche scoria fra le chieresi che iniziano con un passivo di 6-2. Il time-out di Negro le scuole e con gli attacchi di Dervisaj e Cekulaev il punteggio torna subito in parità (6-6). Sull’8-8 si registra un nuovo allungo di Novara che sale a 11-8 (Igiede) e da lì in avanti con un ritmo molto regolare si mantiene sempre a distanza di sicurezza. Annullata una palla match con Nervini (24-20), i titoli di coda scendono quando la neo entrata Antunovic serve lungo il pallone del 25-20.

Il commento

Anna Gray: «I primi due set sono sempre stati incerti, alla fine è stata questione di qualche pallone. Novara è stata più sul pezzo di noi, che abbiamo sbagliato un po’ troppo. Nel terzo set poi ci siamo un po’ perse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA