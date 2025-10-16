La vittoria della Paffoni a Fidenza, 79-75, vale tanto per morale e classifica. Catapulta la squadra di Eliantonio al vertice, insieme a Treviglio e Legnano, che sarà avversaria dei rossoverdi al Pala Cipir sabato sera. Due punti che pesano dunque quelli conquistati in Emilia, contro una squadra giovane ma tosta, garibaldina e gagliarda, capace di lottare dal 1' al 40'. Anzi, Fidenza è stata spesso avanti nel punteggio, con Omegna costretta a rincorrere. Solo negli ultimi 4' è arrivato l'aggancio e poi il sorpasso: finale comunque thrilling, deciso dalla freddezza in lunetta dei rossoverdi e dalla palla recuperata e concretizzata con un appoggio al vetro di Trapani a suggellare il successo. Ora qualche ora di riposo, poi testa e cuore rivolti all'atteissimo big match con Legnano