La vittoria della Paffoni a Fidenza, 79-75, vale tanto per morale e classifica. Catapulta la squadra di Eliantonio al vertice, insieme a Treviglio e Legnano, che sarà avversaria dei rossoverdi al Pala Cipir sabato sera. Due punti che pesano dunque quelli conquistati in Emilia, contro una squadra giovane ma tosta, garibaldina e gagliarda, capace di lottare dal 1' al 40'. Anzi, Fidenza è stata spesso avanti nel punteggio, con Omegna costretta a rincorrere. Solo negli ultimi 4' è arrivato l'aggancio e poi il sorpasso: finale comunque thrilling, deciso dalla freddezza in lunetta dei rossoverdi e dalla palla recuperata e concretizzata con un appoggio al vetro di Trapani a suggellare il successo. Ora qualche ora di riposo, poi testa e cuore rivolti all'atteissimo big match con Legnano
Foppiani Fulgor Fidenza - Paffoni Fulgor Basket Omegna 75-79
Parziali (18-11, 24-28, 20-21, 13-19)
Foppiani Fulgor Fidenza: Joel Mantynen 21 (1/5, 4/13), Maodo Mane 13 (5/5, 0/0), Gabriele Ghidini 11 (4/8, 1/7), Edoardo Scattolin 11 (2/3, 2/2), Carmine Caporaso 9 (0/0, 3/10), Denice Obase 7 (2/2, 0/0), Cesare Placinschi 2 (1/3, 0/0), Francesco Carnevale 1 (0/0, 0/5), Manuele Pezzani 0 (0/3, 0/1), Lucio Martini 0 (0/0, 0/0), Alberto Scardoni 0 (0/0, 0/1), Matteo Stuerdo 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 15 / 25 - Rimbalzi: 36 14 + 22 (Joel Mantynen 9) - Assist: 14 (Gabriele Ghidini 7)
Paffoni Fulgor Basket Omegna: Giacomo Baldini 17 (4/8, 1/4), Jacopo Balanzoni 14 (5/10, 0/0), Flavio Gay 12 (2/7, 1/6), Emanuele Trapani 11 (3/4, 0/2), Federico Casoni 10 (0/1, 2/7), Andris Misters 10 (2/5, 2/7), Alessandro Voltolini 5 (1/1, 1/2), Manuel Dimeco 0 (0/2, 0/2), Michael Sacchettini 0 (0/0, 0/0), Kalyan Angelori 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 24 / 30 - Rimbalzi: 43 17 + 26 (Jacopo Balanzoni 16) - Assist: 13 (Giacomo Baldini 5)