Derthona Basket, arriva il “Nov3mber Pack”: tre sfide, un’unica occasione

La partita del 70° anniversario della nascita del Derthona Basket, la sfida contro una nobile storica della pallacanestro italiana e il confronto con una delle squadre più ambiziose del campionato. Con il trittico contro Napoli Basketball, Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia sarà un novembre casalingo affascinante per la Bertram Derthona Tortona, impegnata con i partenopei domenica 2 novembre alle ore 19:00, con i varesini domenica 9 alle 18:00 e con i lagunari domenica 23 alle 18:00, gare della quinta, settima e nona giornata in programma al Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona.
Per consentire agli appassionati di seguire tutto dal vivo a prezzi vantaggiosi, la Società offre il NOV3MBER PACK, una speciale scontistica attraverso l’acquisto in combinata dei biglietti delle tre partite.
Questo il prezzo complessivo nei diversi settori per le tre gare:
|
SETTORE
|
NOME SETTORE
|
PACK INTERO
|
PACK RIDOTTO (U18 e Over 65)
|
|
|
|
|
C1-C2-C3
|
Poltrone
|
168 €
|
120 €
|
A3
|
Parterre Silver
|
168 €
|
118 €
|
A7-A9
|
Parterre Derthona
|
132 €
|
90 €
|
A2-A4
|
Parterre Bianconero
|
132 €
|
90 €
|
B2-B3-B4
|
Tribuna Bianconera
|
58 €
|
40 €
|
B7-B8
|
Tribuna Derthona
|
58 €
|
40 €
|
G1-G2-G3
|
Curva Derthona
|
34 €
|
24 €
Tre le modalità d’acquisto del pack, già in vendita da oggi:
- online su derthonabasket.vivaticket.it
- presso il desk della biglietteria all’ingresso della Facility / Training Center della Cittadella dello Sport, aperta al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 10-13 e 14-17
- presso il Derthona Basket Temporary Store di Via Emilia 130 a Tortona dal martedì al venerdì dalle 16:30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12:30.