Derthona Basket, arriva il “Nov3mber Pack”: tre sfide, un’unica occasione

La partita del 70° anniversario della nascita del Derthona Basket, la sfida contro una nobile storica della pallacanestro italiana e il confronto con una delle squadre più ambiziose del campionato. Con il trittico contro Napoli Basketball, Openjobmetis Varese e Umana Reyer Venezia sarà un novembre casalingo affascinante per la Bertram Derthona Tortona, impegnata con i partenopei domenica 2 novembre alle ore 19:00, con i varesini domenica 9 alle 18:00 e con i lagunari domenica 23 alle 18:00, gare della quinta, settima e nona giornata in programma al Palazzetto della Cittadella dello Sport di Tortona.