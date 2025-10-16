Club76: i risultati del turno infrasettimanale

A cominciare dalla Serie B2. L'Alba Volley, infatti, ha vinto 3-0 contro MTS Ser Santena (25-15, 25-17, 25-15). Il palazzetto da tutto esaurito ha fatto da cornice alla prima vittoria netta della formazione. Le due amichevoli disputate nelle ultime settimane contro Santena, che le biancoblù avevano gestito abbastanza agevolmente, attendevano di essere confermate alla luce di una partita, ancor più emozionante dato l'esordio casalingo. Ne consegue un match sotto controllo, con un lieve naturale calo all’inizio del secondo set, brillantemente recuperato e chiuso a 17. Domenica trasferta a Cardano al Campo. Il prossimo impegno casalingo sarà sabato 25 ottobre per il derby con Bra.

Soddisfazione anche in U18, dove il Club76 MTS SER ha vinto su Moncalieri volley Gasp per 3-0 (25-17 25-12 25-13). Il modo migliore per iniziare il campionato, con una netta vittoria in cui le ragazze hanno mantenuto il controllo del gioco per tutta la durata del match, dimostrando concentrazione, determinazione e un buon affiatamento di squadra.Una prestazione solida che lascia ben sperare per il prosieguo della stagione: l’atteggiamento in campo è stato quello giusto, con pochi errori e tante azioni costruite con lucidità. Ogni set è stato gestito con maturità, senza mai mettere in discussione il risultato finale. Prossimo obiettivo: affrontare le nuove sfide con la stessa grinta.

Vittoria anche in U16 Gold, con il Club76 GS Pino Dragone, che piega Trofarello per 3-0 (25-7, 25-23, 25-13). Parte bene il Pino Dragone nella prima giornata di campionato in U16 Fipav. Le ragazze di Gianluca Bonuomo dominano il primo set, che finisce 25-7 per la squadra di casa. Nel secondo set, complice un po’ di distrazione, le ragazze del Pino lasciano andare avanti Trofarello per poi recuperare e vincere il set 25-23. Nel terzo set il Pino riprende in mano la partita e porta a casa la partita. Buon gioco e una buona presenza in campo.

Si può dire lo stesso anche per l'U16 eccellenza 2010 che, con il Club76 GS Pino Perseo, ha vinto 0-3 affrontando NewVolley Carmagnola L&L (18-25, 12-25, 16-25). Ottima partenza, dopo un avvio in sordina. La squadra alterna momenti di grande padronanza e solidi fondamentali a qualche errore di distrazione, regalando troppo alle avversarie, ma riuscendo comunque a portare a casa il primo set per 18-25. Nel secondo e terzo parziale la Perseo prende definitivamente il controllo del gioco, imponendosi con autorità a 12 e 16, gestendo sempre il vantaggio e ruotando tutte le ragazze del roster.

Il Chieri'76, infine, inciampa nell'U14 regionale, contro In Volley, per 0-3 (18-25 14-25 21-25). L'esordio in Under 14 vede subito Chieri affrontare una partita molto sentita con tante ex giocatrici. In Volley, squadra candidata alla vittoria del girone, mette in difficoltà le biancoblù. I primi due set vengono giocati con poca lucidità e poca efficacia, soprattutto in difesa, permettendo a In Volley di gestire il risultato senza troppi problemi. Nel terzo set Chieri si scioglie un po' e mantiene il comando delle operazioni fino al 18-16, dove subisce un importante parziale. Positiva la prestazione di Sabrina Marocco, soprattutto in attacco e ricezione. Resta una buona base su cui costruire le prossime partite.