Dodecarun: Campionati Italiani di Marcia ad Alessandria

Il 26 ottobre, ad Alessandria, si svolgeranno infatti i Campionati Italiani di società per le categorie junior/promesse/senior e i Campionati italiani individuali per le categorie master. Accanto alle prove dei marciatori, che gareggeranno su strada sulla distanza di 20 km, sono previste alcune gare in pista riservate alle categorie giovanili e un 3000 metri valido come sedicesima prova del circuito Dodecarun .

La manifestazione è stata presentata giovedì 12 a Villa Guerci, ad Alessandria. «La città aveva ospitato i Societari di marcia già nel 2023 - ha detto Francesco Romeo, presidente dell’Atletica Alessandria - Il fatto di aver avuto nuovamente l’incarico di organizzare ua manifestazione di livello nazionale ci rende orgogliosi. Siamo molto riconoscenti all’Amministrazione di Alessandria per il sostegno che ci ha offerto: per il futuro speriamo di poter risolvere alcune carenze nelle strutture del campo di atletica, in modo da poter ospitare una manifestazione nazionale anche in pista».

Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì prossimo. «Quindi è presto per avere un quadro completo dei partecipanti - ha detto Giancarlo Rapetti, direttore tecnico dell’Atletica Alessandria – Abbiamo già la conferma di Giuseppe Disabato, medaglia d’argento agli ultimi Europei juniores, e di Bianca Zoboli, sesta nella stessa manifestazione. Ma la marcia è una specialità dove anche i master sono molto competitivi. Mi hanno promesso la loro presenza sia Valentina Trapletti, 40 anni, seconda agli Europei di Roma 1924 dietro ad Antonella Palmisano e la 47enne biellese Rosetta La Delfa, che a 47 anni è stata capace di arrivare sesta ai campionati italiani assoluti».

La gara si svolgerà su un tracciato di un chilometro da percorrere venti volte intorno al Campo di Atletica, lungo le vie Moccagatta e Galimberti. Alla presentazione a Villa Guerci hanno partecipato anche Vittoria Oneto, Assessora allo Sport di Alessandria, Piero Ottolini, amministratore delegato di Alegas, sponsor della manifestazione, con il presidente della società Ezio Sestini.

«Questo evento rappresenta una grande opportunità per Alessandria – ha detto Oneto – Siamo felici e consapevoli che lo sport e manifestazioni come questa siano un straordinaria opportunità di partecipazione e condivisione».

«Alegas sta collaboando con il Comune anche su altri fronti – ha ribadito Ottolini – Dopo il progetto di riqualificazione dello Skate Park di parco Carrà, confermiamo il nostro impegno per un’Alessandria più dinamica e inclusiva».