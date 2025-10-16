CUS Torino e Circoscrizione 7: percorso dedicato a JUST

In accordo con il CUS Torino , la Circoscrizione 7 ha da tempo collocato sul proprio territorio la segnaletica permanente finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza circa la lotta contro la violenza sulle donne promossa dall’iniziativa Just The Woman I Am . Il tratto individuato per la campagna di comunicazione è quello compreso tra il ponte di via Bologna e il ponte Washington , segnalato con cartelli posti, per prevenire atti di vandalismo, all’altezza di 3,5 metri da terra. Ora, ad estendere l’area interessata e rafforzare il messaggio rendendolo più visibile, la Circoscrizione 7 ha collocato 8 cartelli di dimensione 70 X 100 su altrettante “barchette” fisse distribuite tra Lungo Dora Firenze e Lungo Dora Colletta.

In particolare:

1.Lungo Dora Colletta 39/a

2.Lungo Dora Firenze angolo corso Verona

3.Lungo Dora Firenze angolo via Modena

4.Lungo Dora Firenze angolo Via Parma

5.Lungo Dora Firenze angolo via Pisa

6.Lungo Dora Firenze angolo via Cagliari

7.Lungo Dora Firenze angolo via Messina

8.Lungo Dora Firenze angolo Via Bologna

«Come Circoscrizione 7, dichiara Luca Deri Presidente della Circoscrizione 7, siamo orgogliosi di sostenere e ospitare sul nostro territorio un’iniziativa importante come Just the woman I am. Il percorso di 5 km lungo il Lungo Dora è un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul valore della ricerca contro il cancro e sull’importanza della prevenzione».

«La realizzazione di questo percorso, proseguono i Coordinatori D’Apice e Sabatino, è un segno concreto di comunità, solidarietà e impegno collettivo. Lo sport diventa così strumento di inclusione, salute e consapevolezza. Ringraziamo le associazioni, le volontarie e i volontari che hanno reso possibile questo intervento per ribadire che la ricerca è vita e riguarda ciascuno di noi».

«Queste iniziative, conclude Sara Razzetti Coordinatrice Pari Opportunità, rappresentano un modo concreto per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadinanza. La partecipazione attiva delle persone dimostra quanto il nostro territorio sia sensibile ai temi della salute e della ricerca. Continuare a promuovere momenti come questo significa investire in una comunità più consapevole, solidale e inclusiva».



«Questo percorso rafforza ulteriormente la collaborazione tra la Circoscrizione 7, il CUS Torino e Just The Woman I Am – dichiara il Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese Riccardo D’Elicio – con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di praticare un’attività fisica continuativa e di promuovere il benessere attraverso lo sport».