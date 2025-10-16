Valentina Martinescu entra nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre

Valentina Martinescu è ufficialmente un’atleta delle Fiamme Azzurre. La ventunenne pentatleta astigiana, cresciuta nella società Junior Asti, ha superato il concorso per poter entrare nel prestigioso Gruppo Sportivo e oggi ha pronunciato il giuramento di fedeltà alla Repubblica nell’Aula Magna della Scuola Superiore dell’Esecuzione Penale “Piersanti Mattarella” assieme ad altri 27 atleti di altre discipline.

Dopo il titolo italiano assoluto conquistato nel dicembre 2024, nel 2025 Valentina Martinescu ha vinto il bronzo a squadre e l’argento in staffetta ai Campionati Europei di Madrid, e il titolo iridato a squadre ai Mondiali di Kaunas. Attualmente è ottava nel Ranking Mondiale Junior e diciassettesima nel Ranking Mondiale Senior.