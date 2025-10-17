Fulgor Basket: la DR1 infila la terza vittoria

Terza vittoria consecutiva per l’ Autotrasporti Sacchi-Foma che vince una partita in rimonta al PalaBagnella contro Universal Novara . Gara in salita per gli omegnesi che non entrano mai in ritmo e subiscono le iniziative degli ospiti, avanti alla fine del primo periodo 8-18. La reazione dei locali arriva nella seconda frazione, nonostante un gioco ancora troppo frazionato, che con un parziale di 11-0 ricuciono lo strappo andando all’intervallo sul 28-33. Prova ad essere più tonica la formazione di coach Zaccardini in avvio di ripresa, e seppur la qualità della performance è ben al di sotto delle proprie possibilità, grazie ad un altro parziale di 10-0 arriva ad un solo punto di distanza (53-54). È nell’ultimo quarto del match che l’Autotrasporti Sacchi-Foma completa finalmente la rimonta: con una miglior gestione dei possessi in attacco non perde il controllo e respinge i tentativi di riaggancio ospite, gestendo fino al 79-72 finale.

Le parole di coach Zaccardini: «Abbiamo giocato una gara sottoritmo per le nostre capacità e possibilità: la fotografia sono le basse percentuali che abbiamo avuto, dal campo ed a gioco fermo, come testimoniano i 15 tiri liberi sbagliati. Ci siamo passati poco il pallone, ed a volte anche male, e questa tendenza, quando le cose non vanno come vogliamo, va sicuramente migliorata. Il tutto credo sia figlio però di un atteggiamento troppo poco sufficiente nella metà campo difensiva, da qui la difficoltà nell’entrare meglio in confidenza con la partita. Fortuna che ci siamo svegliati un po’ nell’ultimo quarto, dove siamo riusciti a togliere punti facili ai nostri avversari ed a segnare un paio di canestri importanti che ci hanno dato fiducia nei possessi finali».

DR1 – 3°giornata/andata

Fulgor Omegna – MG Universal Novara: 79-72

Parziali (8-18 20-15 25-21 26-18)

Fulgor: Strino 7, Santini 4, Puppieni 3, Chimi Kenfack 2, Caramelli 13, Lo Basso 6, Maulini 6, Barberis 6, Rossetti P., Fiorillo 9, Donaddio 23, Spagnolo. All. Zaccardini – Ass.All. Viola-Vercelli.

Universal Novara: Formaggia 6, Ruffa 7, Corso 18, Martinelli 5, Caligaris 11, Malgarini 4, Polizzi, Saia 9, Silvestri, Butera, Hyka 10, Amato 2. All. Werlich.