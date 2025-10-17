Tuttosport.com

BEA Chieri passa al PalaMoncrivello contro 5Pari

I Leopardi portano a casa due punti pesanti nel turno infrasettimanale di Serie C Interregionale
4 min
BEA Chieri passa al PalaMoncrivello contro 5Pari

Dopo la sconfitta all’ultimo respiro con Teens Biella, BEA torna subito in campo per la quarta giornata di Serie C Interregionale, nel turno infrasettimanale con 5Pari Torino. I Leopardi cercano di scappare dal secondo periodo, ma i padroni di casa rimangono avvinghiati alla partita. Il solco decisivo arriva dalla fine del terzo periodo e per tutta l’ultima decina, dove i Leopardi riescono a inanellare un vantaggio rassicurante che permette di chiudere il match sul 56-74.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Coach Calzavara risponde con Migliori, Pasero, Eze, Draghici e Tulumello. I padroni di casa partono meglio, riuscendo a mettere in difficoltà l’attacco chierese con una buona pressione difensiva. I Leopardi vanno sotto di 7 lunghezze, ma reagiscono guidati da Ferraresi e Drame, che portano la squadra di coach Conti in vantaggio di 3 punti. Percentuali basse anche in apertura di secondo periodo, con il tabellone che rimane fermo per i primi 3 minuti di gioco, prima del jumper di Nicolò Lunardi che sblocca 5Pari. BEA torna a segnare con la tripla di Boeri, poi, una serie di botta e risposta portano la partita in parità per buona parte della seconda decina. Sul finale, la squadra di coach Conti riesce ad allungare leggermente, mettendo 6 punti tra le due compagini.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, si alzano le percentuali al tiro di entrambe le squadre. I Leopardi iniziano meglio, andando anche oltre la doppia cifra di vantaggio guidati da Possekel e Tagliano. In casa Draghi, sono i due ex Radu Draghici e Gabriele Tulumello a colpire da lontano, mantenendo viva la partita. 5Pari si avvicina sul -6, ma la tripla di Boeri rispedisce al mittente il tentativo di rimonta. Nell’ultima decina i padroni di casa fanno fatica a trovare il fondo della retina, con BEA che ne approfitta per scavare il solco definitivo per chiudere la partita e ritornare a vincere dopo la sconfitta al fotofinish con Teens Biella.

IL COMMENTO

«È stata una partita complicata – commenta coach Alex D’Arrigo – perché era un infrasettimanale contro una squadra che arrivava da una vittoria. I ragazzi hanno trovato difficoltà a trovare le misure all’inizio con i loro giocatori importanti, poi, con il passare dei minuti, siamo riusciti a indirizzare la partita dove volevamo, riuscendo a scavare un solco e a gestire il vantaggio. È stata una partita fisica, lo avevamo messo in conto. I ragazzi sono stati bravi a reagire colpo su colpo, soprattutto i giovani, che sono stati abili a farsi trovare pronti nelle situazioni giuste».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Per la seconda domenica di fila, i Leopardi giocheranno al PalaGialdo. Appuntamento in Strada San Silvestro 35 per la partita con Lettera 22 Ivrea. Palla a due domenica 19 ottobre alle 18:00.

5PARI TORINO – BEA CHIERI 56-73
Parziali (17-21, 29-35, 47-58)

5PARI: Tulumello 16, Draghici 16, Eze 5, Moris 4, Pasero 4, Bonadio 4, Migliori 3, Nicolò Lunardi 2, Lissiotto, Bollito, Federico Lunardi. All. Calzavara.

BEA: Drame 16, Boeri 14, Ferraresi 11, Possekel 10, Tagliano 8, Viggiano 6, Lo Buono 5, Picco 2, Galluccio 1, Fatone, Mout, Ahia N.E. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News