La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sfida Busto Arsizio

Le due squadre sono distanziate in classifica di 2 punti. Chieri è quinta con 5 punti insieme a Cuneo, mentre Busto Arsizio è una delle tre formazioni che occupano la decima posizione a quota 3 punti. Nel turno infrasettimanale di mercoledì le biancoblù hanno subito a Novara la loro prima sconfitta stagionale, mentre le lombarde hanno conquistato al tie-break contro Bergamo il loro primo successo. I precedenti fra i due club sono in tutto 16, con 8 vittorie per parte. Quattro le ex, tutte da parte chierese: Laura Dervisaj, Alice Degradi, Silvia Lotti e Ilaria Spirito.

È proprio Ilaria Spirito ad analizzare il momento di Chieri e fare il punto alla vigilia della gara: «Della partita con Novara ci portiamo due buoni set giocati punto a punto con loro. Cercheremo di essere più ciniche nei momenti che contano ma non ne sono affatto preoccupata: tre giorni prima abbiamo vinto un set 36-34 giocandolo per metà punto a punto, è una cosa che poteva funzionare meglio ma che sono sicura siamo in grado di fare. Sicuramente dovremo lavorare meglio in contrattacco, che a Novara un po’ ci è mancato, come anche in battuta e nel muro-difesa, mentre ci portiamo dietro un buon livello di cambio palla e delle buone giocate con palla veloce. Chiaro che c’è da lavorare tanto. Ora c’è Busto, una squadra nuova che non conosciamo: la studieremo approfonditamente ma credo che il focus debba essere soprattutto sul nostro campo. Gli allenamenti stanno procedendo molto bene. Siamo una squadra molto motivata fatta di giocatrici che vogliono lavorare sodo, anche Nicola Negro come allenatore è molto intenso, fa lavorare tanto e spinge su quelli che sono i suoi principi e il suo stile di gioco».