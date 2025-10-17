La quindicesina prova porta Dodecarun nell’astigiano

Quindicesima tappa del Circuito Dodecarun domenica 19 ottobre a San Paolo Solbrito, con una delle gare storiche del calendario delle corse su strada astigiane: la Due Mulini, 11,8 chilometri su un percorso collinare (con 500 metri di sterrato e 200 metri di dislivello) ed estremamente suggestivo, con il passaggio degli atleti davanti al Mulino San Paolo e al Mulino Solbrito.

«La prima edizione risale al 1974 – racconta Marco Zaia, responsabile master della Polisportiva Mezzaluna, la società che organizza la prova – All’inizio era soltanto una prova non competitiva, ma da qualche anno siamo entrati nel programma del Campionato Provinciale Fidal e, da questa stagione, anche nel circuito Dodecarun». Negli ultimi anni si sono raggiunti i 300 partenti, quest’anno l’ingresso nel circuito Dodecarun, arrivato alle tappe decisive, fa ben sperare in un record di partecipanti.

Il circuito Dodecarun prevede venti gare tra pista, strada e cross: la graduatoria sarà stilata calcolando i dodici migliori punteggi. I primi 10 delle classifiche assolute maschili e femminili saranno premiati con una stella Dodecarun (in oro 18k e diamanti con valore a scalare da 6.350 a 1.100 euro). Il montepremi si completa con buoni dal valore complessivo di 15.000 euro per le venti categorie in gara. Complessivamente, Dodecarun mette in palio premi per circa 70.000 euro.

Queste le classifiche del circuito Dodecarun dopo quattordici prove: in campo maschile continua il testa a testa tra Alessandro Cafasso e Alessandro Carrera. Tra le donne vantaggio incolmabile per la giovane Sofia Cafasso.

UOMINI. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 801 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 747; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 712; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 510; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 461; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 331; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 275; 8. Scabbio (Atl. Novese) 265; 9. Perardi (Sport Project VCO) 250; 10. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230. SM35: 1. Sovera 760; 2. Carrera 747; 3. Davide Cane 218; 4. Gironda (Sisport) 210; 5. Romagnolo (Atl. Novese) 124. SM40: 1. Arnaudo 582; 2. Santimone 168; 3. Steri 146. 4. Jahdari (Borgaretto ’75) 146; 5. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 138. SM45: 1. Pignocchino 183; 2. Desana (Frecce Bianche) 168; 3. Trinchero (Brancaleone AT) 160; 4. Daponte (Atl.Novese) 148; 5. Generale (Atl. Alessandria) 146. SM50: 1. Zanotti 555; 2. Scabbio 513; 3. Agoglia 510; SM55: 1. Mogni (Atl. Novese) 191; 2. Fasano (Atl. Novese) 148; 3. Cazzato (Run of Made) 130. SM60: 1. Chiabrera (Brancaleone AT) 226; 2. Cabella (Run of Made) 203; 3. Tomaghelli (Atl. Novese) 191. SM65: 1. Zucca 372; 2. Musso 291; 3. Asti (Atl. Novese) 187. SM70: 1. Torti (Verdenero) 175 2. Grigoletto (Atl. Novese) 159; 3. Di Sette (Atl. Novese) e Perrera (Maratoneti Genovesi) 133. SM75+: 1. Sasso (Verdenero) 138; 2. Pavese (Atl. Novese) 112; 3. D’Amico (Avis TO) 70.

DONNE. 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 952 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 593; Primo (Borgaretto ’75) 587. 4. Rabbia (Brancaleone AT) 410; 5. Laino (Brancaleone Asti) 409; 6. Cammaleri (Borgaretto ’75) 355; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 235; 9. Cavalieri (Sisport) 227; 10. Ierardi (Atl. Levante) e Porello (Battaglio Cus TO) 190. SF35: 1. Cerutti (Sport Project VCO) 130; 2. Mates (Giannonerunning) e Giancaspero (DK Runners MI) 70; 4. Barailler (Atl. Pont Saint Martin), Bedin (Runcard), Di Iorio (Runcard), Repetto (Atl.Novese), Salzani (Atl.Novese), Sorici (Grifoni-GDF) e Stefani (Brancaleone AT) 60. SF40: 1. Picchianti (Atl.Trecate) 146; 2. L’Epee (Roata Chiusani) 140; 3.. Montagner (Atl. Novese) 124; SF45: 1. Laino 373; 2. Gioia (Giannonerunning) 177; 3. Giribaldi (Atl. Novese) 123. SF50: 1. Ferro 609; 2. Giusto 433; 3. Conoscenti 234. SF55: 1. Primo 607; 2. Rabbia 450; 2. Cammaleri 431. SF60: 1. Definis (Borgaretto ‘75) 178; 2. Gerbi (Frecce Bianche) 131; 3. Cazzulo (Delta Spedizioni) 125. SF65: 1. Sulis 293; 2. Gallia (Verdenero) 185; 3. Villabruna (Atl.Trinese) 173. SF70: 1. Simoni (Bergamo Stars) 60; 2. Mita (Maratoneti Genovesi, Sciarabba (Atl. Pavese) e Vaghi (Atl. Pavese) 15. SF75+: 1. Monasterolo (Borgaretto ’75) 120. 2. Lambro (Avis TO) 70; 3. Stefani (Baudenasca) 68.