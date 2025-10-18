BEA Chieri: record per la campagna abbonamenti

La società ringrazia tutti coloro che hanno aderito alla Campagna Abbonamenti e il numerosissimo pubblico che sta riempendo il PalaGialdo ogni domenica. Commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne: «Siamo orgogliosi del raggiungimento di questo risultato importante, che testimonia bene l’identità della nostra società e del nostro Progetto. Abbiamo coinvolto atleti, bambini, ragazzi, adulti, famiglie: un pubblico trasversale che, sempre di più, è al nostro fianco e partecipa alle nostre attività. Lo riconoscono anche i nostri avversari e, questo, per noi è motivo di grande soddisfazione. La Prima Squadra è uno dei nostri veicoli per aumentare sempre di più la cultura cestistica del territorio, che sta rispondendo bene a tutte le nostre proposte».

Per chi non ha sottoscritto l’abbonamento, resta la possibilità di acquistare i biglietti per le singole gare direttamente al botteghino del PalaGialdo, prima dell’inizio di ogni partita casalinga.