GRANTORINO Basketball Draft, nuovo impegno di campionato 

Domani alle ore 18 i gialloblù scenderanno sul campo di Spezia Basket per la quarta giornata della Serie B Interregionale
2 min
GRANTORINO Basketball Draft si appresta a tornare sul parquet: domenica 19 ottobre i gialloblù scenderanno sul campo di Spezia Basket per la quarta giornata della Serie B Interregionale.

Le prime tre uscite dei gialloblù sono state convincenti sotto più punti di vista, sebbene la prima vittoria nella nuova avventura della Serie B non sia ancora arrivata: ad eccezione della sfida contro Le Patrie San Miniato, in cui il passivo è stato di 20 punti, nelle due gare in casa GRANTORINO ha tenuto testa a Cecina e Siena, restando in partita fino ai minuti finali. Per strappare i primi due punti, coach Comazzi si affiderà all’esperienza nella categoria di Barla e Fracasso, che lungo tutta la stagione saranno fondamentali per tenere alta l’intensità nei momenti chiave delle partite. A fare la differenza nei primi impegni stagionali sono state le realizzazioni da tre punti, ma dalla sfida di domani i gialloblù ritroveranno Zumstein, un uomo prezioso anche nel pitturato: già sceso in campo in settimana con l’Under 19 Eccellenza, lo svizzero ha recuperato dall’infortunio e potrà essere impiegato insieme a Obaseki per aggiungere centimetri preziosi dentro l’arco.

Dall’altra parte, Spezia Basket arriva a questa sfida con il morale alto e il supporto del pubblico di casa. Dopo un avvio complicato, nell’ultima giornata i liguri hanno conquistato la prima vittoria stagionale battendo Legnaia. Coach Ricci potrà fare affidamento su una squadra equilibrata, efficace nella costruzione del gioco grazie al giovane playmaker Cellerini e in fase realizzativa con Knetic, impiegato come guardia, e Pesenato, uomo determinante a rimbalzo.

Le due squadre scenderanno in campo domenica 19 ottobre alle ore 18:00 al Palasprint di La Spezia. Il match sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Barbarulo Francesco (primo arbitro) e Collet Daniele (secondo arbitro).

