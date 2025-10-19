Marchisio Nocciole Cortemilia campione d’Italia, ottavo scudetto per Massimo Vacchetto. Una sfida di grande intensità, lo spareggio di Canale con la Terre del Barolo Albese, che ha entusiasmato il tanto pubblico presente.
La quadretta cortemiliese apre forte, si aggiudica il primo gioco ai vantaggi e di slancio ne infila altri due consecutivi. La panchina albese chiede tempo, ma il Marchisio Nocciole Cortemilia ancora ai vantaggi e in rimonta sale a 4, allungando a quota 6. La Terre del Barolo Albese muove il tabellone, poi un gioco per parte per l’8-2 al riposo. Altro copione nella ripresa: la quadretta di capitan Paolo Vacchetto vince i primi giochi e soprattutto prende fiducia, portandosi sull’8-6, nonostante il time-out del Marchisio Nocciole Cortemilia dopo tre giochi. Decisivo il gioco successivo: Terre del Barolo Albese avanti 40-15, ma punto alla unica del Marchisio Nocciole Cortemilia che si porta poi a 10. Gli albesi non cedono, settimo gioco, prima dell’11-7 finale ancora al secondo vantaggio.
Marchisio Nocciole Cortemilia - Terre del Barolo Albese 11-7
MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.
TERRE DEL BAROLO ALBESE: Paolo Vacchetto, Bruno Campagno, Alessandro Veglio, Francesco Pola. Dt: Gianluca Busca, Domenico Raimondo.
Arbitri: Alberto Mandarino, Omar Giordano e Salvatore Nasca.
Serie A Banca d’Alba
Finale – Andata
Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10 (ad Alba)
Finale – Ritorno
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-3 (a Cortemilia)
Finale – Spareggio
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-7 (a Canale)