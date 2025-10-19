Marchisio Nocciole Cortemilia campione d’Italia , ottavo scudetto per Massimo Vacchetto . Una sfida di grande intensità, lo spareggio di Canale con la Terre del Barolo Albese , che ha entusiasmato il tanto pubblico presente.

La quadretta cortemiliese apre forte, si aggiudica il primo gioco ai vantaggi e di slancio ne infila altri due consecutivi. La panchina albese chiede tempo, ma il Marchisio Nocciole Cortemilia ancora ai vantaggi e in rimonta sale a 4, allungando a quota 6. La Terre del Barolo Albese muove il tabellone, poi un gioco per parte per l’8-2 al riposo. Altro copione nella ripresa: la quadretta di capitan Paolo Vacchetto vince i primi giochi e soprattutto prende fiducia, portandosi sull’8-6, nonostante il time-out del Marchisio Nocciole Cortemilia dopo tre giochi. Decisivo il gioco successivo: Terre del Barolo Albese avanti 40-15, ma punto alla unica del Marchisio Nocciole Cortemilia che si porta poi a 10. Gli albesi non cedono, settimo gioco, prima dell’11-7 finale ancora al secondo vantaggio.

Marchisio Nocciole Cortemilia - Terre del Barolo Albese 11-7

MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA: Massimo Vacchetto, Giulio Cane, Francesco Rivetti, Marco Parussa. Dt: Gianni Rigo.

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Paolo Vacchetto, Bruno Campagno, Alessandro Veglio, Francesco Pola. Dt: Gianluca Busca, Domenico Raimondo.

Arbitri: Alberto Mandarino, Omar Giordano e Salvatore Nasca.

Serie A Banca d’Alba

Finale – Andata

Terre del Barolo Albese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10 (ad Alba)

Finale – Ritorno

Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-3 (a Cortemilia)

Finale – Spareggio

Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-7 (a Canale)