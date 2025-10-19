Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Il Gulliver Derthona esce sconfitto dalla trasferta contro Marnatese

Nel campionato di Serie B Interregionale i ragazzi di coach Talpo reagiscono nell’ultimo quarto, ma non riescono a completare la rimonta
2 min
Il Gulliver Derthona esce sconfitto dalla trasferta contro Marnatese© Agenzia Ciamillo-Castoria

Altra sconfitta esterna per il Gulliver Supermercati Derthona, nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale della Conference Nord Girone B, provando a recuperare il gap nell’ultimo quarto. Ad Olgiate Olona (VA) è Tortona ad uscire sconfitto contro la U.S. Marnatese. Dopo un inizio combattuto rimanendo a stretto contatto dei padroni di casa sfruttando gli errori, il secondo e terzo periodo è caratterizzato da alti e bassi per il Derthona che subisce l’impatto dei lombardi sprofondano sino al -14 complicando l’ultima parte di gara.

I ragazzi di coach Talpo non si danno per vinti e con un buon ultimo quarto tentano il tutto per tutto, ricucendo quasi completamente il gap arrivando a soli due possessi di svantaggio a due minuti dal termine. Bellinaso (21 punti), Di Meo (18 punti) e Josovic (17 punti) in attacco e Coulibaly (doppia doppia con 13 punti e 11 rimbalzi) in difesa hanno inciso molto nel recupero bianconero. Il tentativo dei Leoni viene reso vano dai canestri di Lovato e Borsani che chiudono definitivamente la partita. Finisce quindi con una sconfitta la quarta partita di campionato del Gulliver Derthona che rimane a quota due punti in classifica.

Il Derthona ritorna tra le mura amiche del Pala Camagna, domenica 26 settembre alle 18 contro la Pallacanestro Nervianese.

 

U.S. Marnatese - Gulliver Derthona 89-84
Parziali (24-22, 46-36, 65-51)

Marnatese: Volpe ne, Lavelli 15, Petrozza ne, Trombetta 6, Moscatelli 18, Sartori, Borsani 14, Bresolin 4, Doneda 9, Scaltritti 9, Calzavara, Lovato 14. All. Donati.

Derthona: Di Meo 18 (8 ast), Fogliato 2, Chikal ne, Bottelli 6, Bresciani 2, Borasi ne, Obakhavbaye ne, Wilkinson, Bellinaso 21 (3/5 da due, 5/7 da tre, 8 reb), Coulibaly 13 (11 reb), Josovic 17, Taverna 5. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News