Il Gulliver Derthona esce sconfitto dalla trasferta contro Marnatese

Altra sconfitta esterna per il Gulliver Supermercati Derthona , nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale della Conference Nord Girone B, provando a recuperare il gap nell’ultimo quarto. Ad Olgiate Olona (VA) è Tortona ad uscire sconfitto contro la U.S. Marnatese . Dopo un inizio combattuto rimanendo a stretto contatto dei padroni di casa sfruttando gli errori, il secondo e terzo periodo è caratterizzato da alti e bassi per il Derthona che subisce l’impatto dei lombardi sprofondano sino al -14 complicando l’ultima parte di gara.

I ragazzi di coach Talpo non si danno per vinti e con un buon ultimo quarto tentano il tutto per tutto, ricucendo quasi completamente il gap arrivando a soli due possessi di svantaggio a due minuti dal termine. Bellinaso (21 punti), Di Meo (18 punti) e Josovic (17 punti) in attacco e Coulibaly (doppia doppia con 13 punti e 11 rimbalzi) in difesa hanno inciso molto nel recupero bianconero. Il tentativo dei Leoni viene reso vano dai canestri di Lovato e Borsani che chiudono definitivamente la partita. Finisce quindi con una sconfitta la quarta partita di campionato del Gulliver Derthona che rimane a quota due punti in classifica.

Il Derthona ritorna tra le mura amiche del Pala Camagna, domenica 26 settembre alle 18 contro la Pallacanestro Nervianese.

U.S. Marnatese - Gulliver Derthona 89-84

Parziali (24-22, 46-36, 65-51)

Marnatese: Volpe ne, Lavelli 15, Petrozza ne, Trombetta 6, Moscatelli 18, Sartori, Borsani 14, Bresolin 4, Doneda 9, Scaltritti 9, Calzavara, Lovato 14. All. Donati.

Derthona: Di Meo 18 (8 ast), Fogliato 2, Chikal ne, Bottelli 6, Bresciani 2, Borasi ne, Obakhavbaye ne, Wilkinson, Bellinaso 21 (3/5 da due, 5/7 da tre, 8 reb), Coulibaly 13 (11 reb), Josovic 17, Taverna 5. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi.