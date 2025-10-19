Avigliana Basket: largo successo all'esordio stagionale

Parte col piede giusto l'avventura delle Greens di Avigliana nel campionato di Serie C femminile; l'esordio davanti al pubblico amico del PalaDrubiaglio le vede contrapporsi alla formazione di Accademia Basket VCO, alla prima esperienza nella categoria.
Fin dal primo quarto le padrone di casa si dimostrano determinate a far valere la maggiore esperienza e concentrate nel concedere pochissimo alle giovani ospiti, nonostante percentuali al tiro inizialmente non brillanti, riescono fin da subito a scavare un solco importante nel punteggio. A metà partita il risultato parziale recita infatti 40-16 per Avigliana.
Nella seconda parte di gara le Greens si dimostrano ancora concentrate e determinate a completare l'impegno, grazie soprattutto a veloci transizioni offensive portano a termine un parziale da ben 33 punti segnati nel terzo quarto, che chiude definitivamente la gara.
Buona, come detto, l'attitudine di tutte le giocatrici a disposizione e da segnalare gli ulteriori progressi mostrati dalle giovanissime "under" classe 2010, Monteverde e Tchaptcheut.
Coach Spampinato: «Abbiamo approcciato bene alla gara fin da subito, più che dei tanti punti messi a referto sono felice per l'attenzione e la serietà dimostrata dalla squadra in tutta la partita. In estate abbiamo cambiato abbastanza, aggiunto al roster quattro giocatrici (Tamini Ankarstad, Caudera, Rinaudo e Viana) provenienti dalla categoria superiore e confermato quasi tutto il gruppo della scorsa stagione, cosa di cui sono molto felice e che ci sta aiutando a dare continuità al progetto. Da questa stagione, inoltre, abbiamo scelto insieme alla società di continuare ad investire fortemente sulle nostre "under" e siamo sicuri che col lavoro in palestra sapranno crescere in maniera rapida, perché hanno le qualità e la voglia per farlo».
Prossimo impegno per le Greens la trasferta di venerdì 24 ottobre a Casale Monferrato, contro Campus.
Avigliana Basket - Accademia Basket VCO 99-34
Parziali (20-8; 20-8; 33-7; 26-11)
Avigliana: Viana 7, Alberto 6, Monteverde 4, Lupo 25, Candela 6, Maschera 6, Bruno 5, Tamini 2, Di Leo 8, Rinaudo 10, Tchaptcheut 4, Caudera 16. All.re Spampinato - Ass. Lucivero - Brolatti - Manuguerra.