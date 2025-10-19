Avigliana Basket: largo successo all'esordio stagionale

Fin dal primo quarto le padrone di casa si dimostrano determinate a far valere la maggiore esperienza e concentrate nel concedere pochissimo alle giovani ospiti, nonostante percentuali al tiro inizialmente non brillanti, riescono fin da subito a scavare un solco importante nel punteggio. A metà partita il risultato parziale recita infatti 40-16 per Avigliana.

Nella seconda parte di gara le Greens si dimostrano ancora concentrate e determinate a completare l'impegno, grazie soprattutto a veloci transizioni offensive portano a termine un parziale da ben 33 punti segnati nel terzo quarto, che chiude definitivamente la gara.

Buona, come detto, l'attitudine di tutte le giocatrici a disposizione e da segnalare gli ulteriori progressi mostrati dalle giovanissime "under" classe 2010, Monteverde e Tchaptcheut.

Coach Spampinato: «Abbiamo approcciato bene alla gara fin da subito, più che dei tanti punti messi a referto sono felice per l'attenzione e la serietà dimostrata dalla squadra in tutta la partita. In estate abbiamo cambiato abbastanza, aggiunto al roster quattro giocatrici (Tamini Ankarstad, Caudera, Rinaudo e Viana) provenienti dalla categoria superiore e confermato quasi tutto il gruppo della scorsa stagione, cosa di cui sono molto felice e che ci sta aiutando a dare continuità al progetto. Da questa stagione, inoltre, abbiamo scelto insieme alla società di continuare ad investire fortemente sulle nostre "under" e siamo sicuri che col lavoro in palestra sapranno crescere in maniera rapida, perché hanno le qualità e la voglia per farlo».

Prossimo impegno per le Greens la trasferta di venerdì 24 ottobre a Casale Monferrato, contro Campus.

Avigliana Basket - Accademia Basket VCO 99-34

Parziali (20-8; 20-8; 33-7; 26-11)

Avigliana: Viana 7, Alberto 6, Monteverde 4, Lupo 25, Candela 6, Maschera 6, Bruno 5, Tamini 2, Di Leo 8, Rinaudo 10, Tchaptcheut 4, Caudera 16. All.re Spampinato - Ass. Lucivero - Brolatti - Manuguerra.