Basket College Novara travolge Genova in trasferta

"Genova per noi", ed invece arriva un’altra grande prova del Basket College Novara , che espugna con autorità il PalaDonBosco del capoluogo ligure superando l’I nterglobo Far East LTD per 91-73 e centra così la seconda vittoria consecutiva in campionato. La formazione guidata da coach Stefano Boselli conferma il proprio momento di crescita con una prestazione convincente su entrambi i lati del campo, dominando sin dalle prime battute e mantenendo il controllo fino alla sirena finale.

College parte fortissimo con un primo quarto da 35 punti, scavando subito un solco importante. Dopo un secondo periodo più equilibrato, i novaresi ritrovano ritmo e intensità nella ripresa, chiudendo definitivamente i conti nel quarto finale. Sugli scudi un sontuoso Riccardo Cucchi, autore di 30 punti, leader di serata della squadra. Prestazioni di altissimo livello anche per Shaquille Hidalgo Quirita (27 punti) e Andreas Rinke (20 punti e 6/6 ai liberi), mentre Matteo Sassi e Gabriele Andretta hanno portato energia e sostanza. Da sottolineare ancora la crescita del giovane-veterano Lorenzo Giustina, sempre più protagonista delle rotazioni.

La partita di Genova sarà ricordata anche per un momento speciale: il debutto assoluto in Serie C del giovanissimo Louis Algholor, classe 2009, che ha potuto calcare per la prima volta il palcoscenico della prima squadra. Un segnale importante del lavoro che il Basket College sta portando avanti nel valorizzare il proprio vivaio e costruire il futuro con i giovani talenti cresciuti in casa. Per i liguri, buone prove di Luca Ferdinando P. (13 punti) ed Emanuele Miaschi (11), ma la profondità e la qualità del roster novarese hanno fatto la differenza nei momenti chiave del match. Con questo successo College sale ancora in classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni.

Prossimo turno: si torna finalmente davanti al pubblico amico del Pala Sartorio venerdì 25 ottobre alle 18:30 sfida contro Zeta Esse Ti Biella.

Interglobo Far East LTD Genova – Basket College Novara 73-91

Parziali (24-35, 22-12, 5-20, 22-24)

Interglobo Genova: Luca Ferdinando P. 13, Miaschi 11, Provenzano 11, Galluzzi 9, Canepa 9, Castello 8, Casucci 4, Rossetto 4, Serafini 4.

Basket College Novara: Cucchi 30, Hidalgo Quirita 27, Rinke 20, Andretta 6, Sassi 5, Giustina 3, Zoppellaro, Spaccasassi, Algholor, Formaggia.