Fulgor Basket: Legnano domina al Pala Cipir

Lo scontro diretto lo vince Legnano , anzi lo domina: al Pala Cipir non c’è storia. La capolista recita in maniera perfetta: 94-69 il finale, con un secondo tempo per certi versi irreali. Gioca da grande squadra la Soevis, che ne manda sei in doppia cifra, esibendo un collettivo da applausi. Per la Fulgor poco da salvare e tanto da lavorare. Ora arriva la pausa, poi due trasferte con Fiorenzuola e Desio.

Partita che dura pochi minuti, perché dopo il botta risposta Balanzoni-Cizauskas è Mastroianni a spaccare il match con 4 triple. Legnano scappa a più 8, 23-31 al 10’, con Riva e Quinti che banchettano. Secondo quarto sulla stessa falsariga: ospiti a +14 al 20’. Non cambia nulla dopo l’intervallo: per Legnano è fin troppo facile chiudere i conti anzitempo. Anche +30 per gli ospiti, che poi alzano il piede dall’acceleratore. Spazio a un po’ di nervosismo con i tecnici a Gay e Baldini e l’antisportivo di Scali. Finisce con la festa dei tifosi ospiti.