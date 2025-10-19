Giaguari Torino: esordio con una vittoria ed una sconfitta nei campionati giovanili

Ad aprire la giornata è stata la bella partita tra le formazioni Under 15 di Giaguari e Blitz, che ha visto i Giaguari dominare il campo nella prima frazione di gioco portandosi abbastanza agevolmente sul 22-0 grazie alle segnature di Kevin Coman, su passaggio di Matia Di Tommaso (trasformazione di Luca Borri), Luca Borri su corsa (trasformazione di Kevin Coman) nel primo quarto, e ancora Borri su corsa nel secondo quarto.

I Blitz, però, si sono riorganizzati ed hanno messo in piedi una rimonta che ha rimesso la partita in bilico per tutto il secondo tempo. Accorciate le distanze sul finire del secondo quarto con un passaggio di Picatti per Bolandin, i ciriacesi hanno preso in mano le redini del gioco bloccando tutte le iniziative in attacco dei Giaguari e andando nuovamente a segno con Di Stefano nel terzo quarto.

L’ultima frazione di gioco è stata una vera e propria battaglia con le difese impegnate a bloccare le avanzate avversarie e qualche occasione sprecata da una parte e dall’altra. A poco meno di due minuti dalla fine della partita, dopo un touchdown annullato a Borri per un holding, Di Tommaso ha trovato la corsa in touchdown che ha definitivamente chiuso la partita, anche se i Blitz hanno risposto immediatamente con un lungo touchdown pass di Picatti per Bolandin che ha fissato il risultato finale sul 28-22 per i Giaguari.

Al termine dell’incontro, le due squadre hanno voluto dedicare questa partita a Tommaso Picatti, giocatore dei Blitz rimasto vittima la scorsa settimana di un grave incidente in moto, al quale vanno gli auguri di una pronta guarigione da parte di tutta la società Giaguari.

Dopo la Under 15, è stata la volta della Under 21 di coach Ramler, che ha aperto il campionato ospitando Le Aquile Ferrara, squadra certamente favorita per la vittoria finale, composta dall’unione di quattro team che hanno deciso di convogliare i giocatori a disposizione in un’unica squadra.

Anche in questo caso il primo tempo è stato molto favorevole ai Giaguari, i quali hanno, però, commesso una serie di ingenuità che hanno mantenuto vive le Aquile ed hanno permesso agli estensi di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio 20-13.

Le Aquile aprivano le marcature con un ritorno di fumble da 55 yard di Ragazzini, ed i Giaguari rispondevano immediatamente con una bellissima corsa da 68 yard di Denis Coman che prendeva in contropiede la difesa avversaria. Aquile ancora avanti con Fabro, ben imbeccato dal passaggio di Buriani, ed altra immediata risposta dei Giaguari con Bono che pescava Bertuol per il 14-13. A fine secondo quarto la corda da 25 yard di Buriani è il preludio a quanto accadrà nel secondo tempo.

Al rientro in campo i Giaguari sono irriconoscibili. n’altra lunga serie di errori in attacco e difesa permettono alle Aquile di dilagare con i touchdown di Faggioli, che ritorna in end zone un punt bloccato, Ricci, che riceve un passaggio da Buriani, lo stesso Buriani, che corre in touchdown, ancora Fabro su pass di Buriani e infine, nell’ultima azione della partita, Corà ritorna in touchdown un intercetto.

Una gara a due facce, quella dei Giaguari, che hanno dimostrato di poter sicuramente tenere testa a chiunque, ma che dovranno limare molti particolari: troppi fumble, special team non sempre impeccabili tra punt bloccati o troppo corti e ritorni di kickoff dalla propria end zone e finiti sulle dieci yard, o ancora i muff sui punt avversari.

Sicuramente c’è molto da lavorare ma i Giaguari visti nel primo tempo lasciano comunque ben sperare per il proseguimento della stagione.