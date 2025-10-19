Tuttosport.com

Pallapugno: tutti i verdetti della stagione 2025

In Serie A Banca d'Alba la Marchisio Nocciole Cortemilia vince lo spareggio contro Terre del Barolo Albese e si laurea Campione d'Italia
1 min
Pallapugno: tutti i verdetti della stagione 2025© losferisterio.it

SERIE A BANCA D'ALBA
Finale (spareggio)
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-7
MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA CAMPIONE D'ITALIA

SERIE B
BCC PIANFEI PRO PASCHESE CAMPIONE D'ITALIA

SERIE C1
SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA CAMPIONE D'ITALIA

SERIE C2
SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA

FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA

UNDER 21
SPEB CAMPIONE D'ITALIA

ALLIEVI
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA

ESORDIENTI
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA

PULCINI
Finale (spareggio)
Ricca-San Leonardo A 4-7
SAN LEONARDO A CAMPIONE D'ITALIA

PROMOZIONALI
RICCA (A) CAMPIONE D'ITALIA

