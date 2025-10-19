Pallapugno: tutti i verdetti della stagione 2025

© losferisterio.it
SERIE A BANCA D'ALBA
Finale (spareggio)
Marchisio Nocciole Cortemilia-Terre del Barolo Albese 11-7
MARCHISIO NOCCIOLE CORTEMILIA CAMPIONE D'ITALIA
SERIE B
BCC PIANFEI PRO PASCHESE CAMPIONE D'ITALIA
SERIE C1
SPACCIO FACCIA VETRERIE GIACOSA CEVA CAMPIONE D'ITALIA
SERIE C2
SUBALCUNEO CAMPIONE D'ITALIA
FEMMINILE
AMICI DEL CASTELLO CAMPIONE D'ITALIA
UNDER 21
SPEB CAMPIONE D'ITALIA
ALLIEVI
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA
ESORDIENTI
SAN LEONARDO CAMPIONE D'ITALIA
PULCINI
Finale (spareggio)
Ricca-San Leonardo A 4-7
SAN LEONARDO A CAMPIONE D'ITALIA
PROMOZIONALI
RICCA (A) CAMPIONE D'ITALIA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News