Dodecarun: Mazzon e Primo vincono a San Paolo Solbrito

Marco Mazzon (Torino Road Runners) e Carla Primo (Borgaretto ‘75) vincono la Due Mulini di San Paolo Solbrito (Asti) quindicesima tappa del Circuito Dodecarun . Una prova che - anche per l’assenza dei capolista - non ha inciso sui vertici del circuito: le classifiche sono ancora guidate dai fratelli Alessandro e Sofia Cafasso. Tra le donne, si profila un serrato testa a testa tra Primo e Debora Ferro per il secondo posto.

A San Paolo Solbrito, su un impegnativo percorso collinare di 11,8 chilometri, Mazzon si è imposto con una gara di testa, risolta con un allungo a metà percorso cui lo specialista dei trail Alessandro Macellaro non ha saputo rispondere. «L’ho staccato in discesa - racconta il vincitore - E per me è quasi una sorpresa: in passato sono caduto, e da allora sono sempre piuttosto prudente. Sono soddisfatto: questa è una gara che si addice perfettamente alle mie caratteristiche, se fosse stata più lunga di un paio di chilometri sarebbe stata perfetta. La mia è stata una stagione interlocutoria: il 1° novembre sarò a Cavour per la Apple Run. Ci vado senza troppe pretese, ma è una bella gara e voglio esserci». Per le posizioni di rincalzo Alessandro Arnaudo ha regolato nell’ultimo tratto l’atleta di casa Eugenio Staccione.

Discesa risolutiva anche nella gara femminile, vinta dall’over ‘55 Carla Primo, reduce dall’ennesimo primato italiano della stagione (5 km in 17’56”lo scorso 6 ottobre ai Campionati Italiani di Castenedolo) vince nonostante un piccolo guaio fisico che l’ha vista arrivare zoppicante. «Una contrattura al polpaccio - racconta – Spero di essere di nuovo in gara domenica prossima ad Alessandria, nei 3000 in pista del Dodecarun. Non sono molto abituata alle salite, ma amo le discese e le ampie curve dei tracciati come questi». Primo ha attaccato Gloria Barale a metà percorso, poi ho preso altro margine nell’ultima discesa. «Sono molto soddisfatta - dice - Gloria è un’avversaria impegnativa: quando è in forma mI batte sempre, oggi è andata bene».

Questi i risultati di San Paolo Solbrito

Uomini. 1. Marco Mazzon (Torino Road Runners) 41’14”; 2. Macellaro (Podistica Torino) 42’59”; 3. Arnaudo (Cambiaso Risso Genova) 43’49”; 4. Staccione (Pol. Mezzaluna) 44’27”; 5. Curatitoli (Fulgor Prato Sesia) 45’05”; 6. Choury (Pol. Mezzaluna) 45’25”; 7. Audisio (Atl. Alba) 45’36”; 8. Avataneo (Tapporosso) 45’47”; 9. Gambino (Gate Cral Inps) 46’37”; 10. Vecchio (Tapporosso) 46’37”.

Donne. 1. Primo (Borgaretto ‘75) 47’16”; 2. Barale (Battaglio Cus Torino) 47’52; 3. Zavanone (Brancaleone Asti) 47’58”, 4. Ferro (Vittorio Alfieri Asti) 51’16”; 5. Laino (Brancaleone Asti) 54’38”; 6. Maggi (Turin Marathon) 55’02”; 7. Giovine (Brancaleone Asti) 55’02”; 8. Boero (Hammer Team) 56’35”; 9. Fruci (Brancaleone Asti) 57’28”; 10. Careglio (Ferrero) 1.01’23”.

Questa la classifica del circuito Dodecarun dopo quindici gare

Uomini. 1. Alessandro Cafasso (Alpi Apuane) 801 punti; 2. Carrera (Casone Noceto) 747; 3. Sovera (Atl. Saluzzo) 712; 4. Arnaudo (Cambiaso Risso GE) 566; 5. Aimar (Atl. Pinerolo) 461; 6. Zanotti (Atl. Pinerolo) 331; 7. Celestre (Atl. Alessandria) 275; 8. Scabbio (Atl. Novese) 265; 9. Perardi (Sport Project VCO) 250; 10. Fontana (Fulgor Prato Sesia) e Pazzinetti (Sport Project VCO) 230.

Donne 1. Sofia Cafasso (Battaglio Cus TO) 952 punti; 2. Ferro (Vittorio Alfieri AT) 657; 3. Primo (Borgaretto ’75) 647. 4. Laino (Brancaleone Asti) 461; 5. Rabbia (Brancaleone AT) 410; 46. Cammaleri (Borgaretto ’75) 355; 7. Borello (Atl. Canavesana) 262; 8. Giusto (Atl. Pinerolo) 235; 9. Cavalieri (Sisport) 227; 10. Ierardi (Atl. Levante) e Porello (Battaglio Cus TO) 190.