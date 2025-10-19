La Concordia vola ai Nazionali di Specialità Gold 2025!

Con i colori della Concordia, sulla pedana di Candelo sono scese le Senior Elisabetta Digitali e Alessandra Bellone, e le Junior 2 Daria Molinari, Chloe Catena, della Società Polisportiva Varese in forza alla Concordia per il 2025, e Arianna Caliman, allenata dalla Cuneoginnastica, anche lei tesserata Concordia per l'anno in corso.

Al team chivassese si è aggiunta Noemi Sgueglia, ancora per pochi mesi in gara con i colori della Società Zenith Chieri, ma ormai parte della “casa Concordia”, dopo la chiusura del settore agonistico della Società chierese.

Un appuntamento importante, quello della Zona Tecnica, che assegnava i pass per la Fase Nazionale, a cui accederanno soltanto 20 ginnaste per ogni Specialità, passate attraverso la stretta maglia delle selezioni nelle 5 Zone Tecniche Italiane.

La qualificazione per il Nazionale è assicurata a chi raggiunge il podio, mentre le restanti partecipanti saranno ricavate dalle classifiche unificate delle Zone Tecniche. Un appuntamento dove contano testa, tecnica, e tenuta emotiva, per affrontare, oltre alle ginnaste di Piemonte e Valle d’Aosta, le atlete di Liguria e Lombardia, regioni con ginnaste di altissimo livello.

Ma anche questa volta le Concordine si sono dimostrate all’altezza delle richieste, presentando esercizi tecnicamente originali e complessi, eseguiti con precisione ed interpretati con espressività.

Nelle S1 Alessandra Bellone ha conquistato l’Argento alla palla, mentre un errore al cerchio ha purtroppo fermato il suo bellissimo esercizio al 6° posto.

Nelle S2 ottima la prova di Elisabetta Digitali, salita sul podio con il Bronzo al cerchio e classificata al 4° posto al nastro.

Nelle J2 Daria Molinari ha presentato un validissimo esercizio alle clavette, dove purtroppo una perdita, proprio sul finale, l’ha fermata in 5^ posizione, mentre al cerchio si è piazzata al 10° posto.

Arianna Caliman ha centrato il podio con entrambi gli attrezzi, collocandosi al 1° posto al nastro e 3^ alla palla.

Ottima prova per Noemi Sgueglia, che ha conquistato l'Oro alla palla ed il bronzo alle clavette.

«Siamo soddisfatte della prova delle nostre ginnaste – affermano le tecniche Clara Shermer e Selene Osti, che allenano le ginnaste chivassesi – sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, visto il livello delle Società e delle atlete che partecipano al Campionato, ma le nostre ragazze l’hanno affrontata con determinazione. Ora si riprende il lavoro in palestra, con l’obiettivo di perfezionare ancora gli esercizi che porteremo sulla pedana Nazionale di Caorle, all’inizio del mese di novembre».