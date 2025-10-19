L'Asti Mens Sana U14 Gold trionfa nel derby

Domenica 19 ottobre, al Pala Makhymo di Asti, si è vissuta una giornata di grande entusiasmo sportivo. La squadra Under 14 Gold di pallacanestro della Asti Mens Sana , allenata dal coach Riccardo Amico, ha conquistato una vittoria significativa nel derby contro la SBA , regalando emozioni e orgoglio ai tifosi presenti.

Il match, molto atteso e sentito da entrambe le formazioni, ha visto i giovani atleti imporsi con determinazione e spirito di squadra, dimostrando una crescita tecnica e mentale. Questa vittoria non è solo un risultato sportivo, ma anche il frutto di un lavoro costante e appassionato da parte dello staff tecnico e della società. Il progetto giovani della Asti Mens Sana continua con entusiasmo e risultati concreti.

Scuola Basket Asti - Asti Mens Sana 50-76

Asti Mens Sana: Beretta, Caterisano, Cellino 1, Finco 18, Iudicelli 9, Maida, Marcu 18, Marong 14, Mulaj 8, Viano 4, Pianta, Piazza 4. Coach Riccardo Amico. Assistente Pietro Rattazzo.



