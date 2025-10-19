L'Asti Mens Sana U14 Gold trionfa nel derby

Domenica 19 ottobre, al Pala Makhymo di Asti, si è vissuta una giornata di grande entusiasmo sportivo. La squadra Under 14 Gold di pallacanestro della Asti Mens Sana, allenata dal coach Riccardo Amico, ha conquistato una vittoria significativa nel derby contro la SBA, regalando emozioni e orgoglio ai tifosi presenti.
Il match, molto atteso e sentito da entrambe le formazioni, ha visto i giovani atleti imporsi con determinazione e spirito di squadra, dimostrando una crescita tecnica e mentale. Questa vittoria non è solo un risultato sportivo, ma anche il frutto di un lavoro costante e appassionato da parte dello staff tecnico e della società. Il progetto giovani della Asti Mens Sana continua con entusiasmo e risultati concreti.
Scuola Basket Asti - Asti Mens Sana 50-76
Asti Mens Sana: Beretta, Caterisano, Cellino 1, Finco 18, Iudicelli 9, Maida, Marcu 18, Marong 14, Mulaj 8, Viano 4, Pianta, Piazza 4. Coach Riccardo Amico. Assistente Pietro Rattazzo.