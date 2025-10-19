USD Tennis Beinasco: due pareggi in serie A1 e A2 femminile

L’ USD Tennis Beinasco ha tolto il numero 0 dalla classifica della serie A1 femminile a squadre nel campionato (fase a gironi) giunto alla sua terza giornata, con il primo pareggio stagionale. L’ha fatto sul difficile campo delle vice-campionesse d’Italia dell’AT Verona in una domenica che era partita bene con la vittoria di grande livello tecnico di Federica Di Sarra contro Valentini Grammatikopoulou, maturata dopo un’ora e 24 minuti sullo score di 6-2 7-5 e con strappo in avanti finale dal 5-5 della seconda frazione. Successo di carattere e in rimonta anche quello ottenuto dalla slovena Dalila Jakupovic su Aurora Zantedeschi (1-6 7-6 6-3). Nel terzo singolare nulla da fare per Maria Canavese, fermata con un doppio 6-2 da Angelica Raggi. Assente giustificata nella squadra del Beinasco Jennifer Ruggeri, finalista nel W35 di Santa Margherita di Pula. L’ultima parola è arrivata dal doppio, vinto dal tandem di casa Zantedeschi/Moratelli su quello del Beinasco composto da Jakupovic/Rossi. Match equilibrato e ben giocato da entrambe le coppie. Il sigillo è giunto al supertie-break, che ancora una volta non è stato favorevole alle tenniste che difendono i colori del circolo piemontese. Score finale per il tandem Zantedeschi/Moratelli fissato sul 5-7 6-4 10-8 e pareggio per 2-2 nel computo finale della sfida. Domenica prossima l’USD Tennis Beinasco andrà a caccia dei tre punti tra le mura amiche contro il TC Prato per rimanere in corsa.

Buon pareggio interno anche per la formazione di A2 femminile dell’USD Tennis Beinasco, nella 3.a giornata del campionato. Le portacolori del circolo piemontese hanno chiuso sul 2-2 contro le giocatrici del CT Bologna nella fase a gironi. Indietro 0-2 dopo i primi due singolari, a salire in cattedra è stata Giulia Pairone che prima ha ridotto le distanze vincendo nettamente il proprio singolo contro Matilde Fini (6-1 6-0 lo score) e poi si è ripetuta in coppia con Carolina Dibenedetto conquistando anche il punto del doppio contro il tandem formato da Nicole Fossa Huergo e Vittoria Modesti (6-2 6-3 il punteggio). Nei primi due singolari di giornata le sconfitte per la formazione capitanata da Nathalie Vierin erano arrivate dalle racchette di Michelle Alexandra Zmau e Anatasia Grymalska. Per la prima battuta d’arresto secca (6-0 6-2) contro la promettente under 18 marchigiana Ilary Pistola, ormai pronta per il salto di qualità. Dotata di ottimi fondamentali e capace di aggredire la più esperta avversaria, Ilary (osservata dalla FITP) ha avuto solo un piccolo calo sul 4-0 della seconda frazione, coinciso con un tentativo di ritorno in partita della Zmau, ma si è subito ripresa. Molto più lottato il match nel quale è stata protagonista la Grymalska contro Nicole Fossa Huergo, attuale numero 271 WTA. La pescarese, che da molte stagioni difende i colori dell’USD Tennis Beinasco, ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la 30enne avversaria ma la sconfitta al tie-break del primo set ne ha un po’ tarpato le ali. Subito indietro anche nel secondo (0-2), Anastasia si è ripresa ed è passata a condurre (3-2) ma Nicole è risalita in cattedra con la potenza dei propri colpi riducendo i gratuiti e chiudendo 6-3. La prossima settimana il Beinasco farà visita al CT Eur, contro il quale ha perso in prima giornata. Il girone 2 è molto equilibrato, con tutte le quattro formazioni che lo compongono appaiate a 4 punti.

Oggi al termine festa di compleanno per la capitana Nathalie Vierin, con tanto di torta personalizzata a conferma del fatto che l’USD Tennis Beinasco è anche e soprattutto gruppo e famiglia allargata.

«I campionati sia di A1 che di A2 sono sempre più livellati e verso l’alto – ha commentato il presidente del Beinasco, Sergio Testa – e anche i match di oggi lo hanno confermato. Peccato per il doppio di A1 perso sul filo di lana a Verona, ma brave a tutte le nostre ragazze che hanno dato come sempre il massimo».