Bertram Derthona: prima battuta d’arresto, Trento si impone 89-75

Dopo le due vittorie consecutive per inaugurare la stagione, in trasferta contro Milano e in casa con Treviso, arriva la prima battuta d’arresto per la Bertram Derthona Tortona , sconfitta 89-75 in trasferta alla BTS Arena, casa della Dolomiti Energia Trentino di Massimo Cancellieri. Una sfida fin da subito in salita per il Derthona, ancora privo di Arturs Strautins, in cui si fanno sentire il gap a rimbalzo (35-25) e le 14 palle perse, oltre alla difficoltà di attaccare a giochi rotti contro l’Aquila.

DeVante’ Jones e DJ Steward siglano 19 punti a testa per i padroni di casa; Vital (19 punti e 6 assist), Baldasso (15 punti) e Olejniczak (12 punti e 6 rimbalzi) i migliori marcatori per i Leoni. Il prossimo appuntamento dei bianconeri li vedrà contro Trapani Shark sabato 25 ottobre alle 20:30 in casa.

Il racconto della sfida contro Trento

Se Derthona trova poche soluzioni offensive in avvio ad eccezione del solo Olejniczak sotto canestro, l’Aquila Basket Trento infila un 14-4 di parziale interrotto dalla tripla dalla punta di Baldasso. I padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio sul +11 (24-13) dopo due giri perfetti in lunetta di Jakimovski, mentre Hubb chiude il primo quarto con una tripla in movimento Djordjevic.

Biligha (10 punti e 5 rimbalzi) apre il secondo quarto con un attacco solitario a canestro chiuso con una schiacciata, mentre è nuovamente Baldasso a infilare dall’arco per ridurre il deficit sul 27-23. La Bertram si porta a un singolo possesso di svantaggio (31-29) a 4:56 sul cronometro, ma non capitalizza e subisce un 13-4 di parziale sotto i colpi di Jones prima dell’intervallo, con Vital che mantiene a galla il Derthona.

Continuano i problemi nell’attaccare a ritmo basso per i Leoni in uscita dall’intervallo, con Trento che tocca ancora il +10 (58-48) grazie a una tripla di Steward. Polveri bagnate nel terzo quarto per il Derthona, che difetta di aggiustamenti difensivi e subisce il -18 (69-51) dei padroni di casa sul finire del terzo quarto con un’appoggiata al tabellone di Jakimovski.

Sei punti in fila per Biligha tra terzo e quarto quarto e il solito apporto dall’arco di Vital mantengono il Derthona in gioco, sul 71-62 Trento con 7:19 da giocare. Due triple consecutive di Aldridge e Steward riscrivono il +15 (77-62) dell’Aquila; la Bertram accenna un ulteriore tentativo di rimonta nel finale, ma quest’ultimo moto d’orgoglio non basta.

L'analisi di coach Fioretti sulla gara

Nella conferenza stampa post partita, Mario Fioretti ha analizzato la partita. «Trento ha condotto dall’inizio alla fine; noi non abbiamo mai mollato, ma son sempre stati avanti. Abbiamo fatto fatica in momenti diversi, talvolta di più in attacco e in altre occasioni in difesa» dice in apertura. «Abbiamo tentato di rientrare in partita, ma non ci siamo mai riusciti. Abbiamo chiuso all’intervallo sotto ma pienamente in partita, e poi pian piano il vantaggio si è allargato». «Abbiamo fatto molta fatica a rimbalzo, riuscendo a produrre poco da una parte e subendo in difesa. Questo è il risultato» continua l’allenatore della Bertram Derthona Tortona.

Una partita in cui, in un modo o nell’altro, la Bertram è sempre sembrata un passo indietro. «Hanno avuto più energia su tutti e due i lati del campo. Sono stati bravi ad aumentare il margine senza mai far pensare che fosse finita, ma continuando pian piano ad incrementare» aggiunge il coach del Derthona.

Dolomiti Energia Trentino – Bertram Derthona Tortona 89-75

Parziali (25-18, 44-38, 69-55)

Trento: Steward 19, Jones 19, Niang, Jogela 7, Forray, Cattapan N.E., Mawugbe 10, Aldridge 9, Jakimovski 14, Bayehe 2, Fall N.E., Hassan 9. All. Cancellieri.

Tortona: Vital 19, Hubb 6, Gorham, Manjon 7, Pecchia 2, Chapman 2, Di Meo N.E., Tandia N.E., Baldasso 15, Olejniczak 12, Biligha 10, Riismaa 2. All. Fioretti.

Arbitri: Rossi di Arezzo, Borgo di Vicenza, Attard di Firenze.