Eurogymnica: agli Interregionali di Specialità Gold 3 titoli, 4 argenti e 1 bronzo

Finisce con un bel carico di medaglie e tanti sorrisi la trasferta nel Biellese di Eurogymnica . Sulla pedana del Campionato interregionale di Specialità Gold ZT1 , organizzato dalla Rhythmic School, le EGirls hanno tirato fuori i denti e le unghie nel classico confronto autunnale con le migliori ginnaste del Piemonte, della Valle d'Aosta, della Lombardia e della Liguria.

Tre ori interregionali, ben distribuiti fra le varie categorie, Junior e senior, individuali e di coppia, con le ginnaste del presidente Nurchi a svettare sulle avversarie, andando a vincere tra le Senior 1 grazie ad Eglissa Lika, diventata oramai una garanzia con il nastro (21,450) e Giulia Capriolo tra le Junior 1 alla palla (22,300). Gloria meritata anche per Nicole Gazzi ed Alessia Laghezza, in pedana con l'esercizio di coppia cerchio e clavette, sul gradino più alto del podio con 20,050; Eurogymnica è campionessa italiana in carica in questa specialità grazie al duo Straniero/Quarello. Lika si è messa in evidenza anche con le clavette che le hanno regalato l'argento (24,250), specialità della quale detiene il titolo italiano, mentre cerchio e palla hanno premiato una brillante Alessia Pala con il bronzo (22,400) e con l'argento (22,750).

Un argento a testa anche per Nicole Ciobanu (22,550) tra le Junior 1 e Anna Russo (22,900) tra le Junior 2 entrambe con il cerchio. Medaglie e qualificazioni ai nazionali assicurate dunque per queste ginnaste, alle quali si potrebbero aggiungere la veterana Stefania Straniero e Cecilia Quarello, terminate vicine al podio nella gara riservata alle Senior 2 e con la possibilità di essere ripescate grazie ai buoni punteggi raggiunti: le prime nove escluse con i migliori punteggi di tutta Italia avranno infatti la possibilità di essere riammesse agli italiani.

Il prossimo weekend sarà invece il turno dell'importante Campionato interregionale Individuale Allieve Gold, che vedrà scendere in pedana, a Cantalupa, un nutrito gruppetto di agguerrite EGirls: Sofia Cianciolo, Miriam Lo Presti, Elisabetta Tomita, Stella Carminati, Isabel Coconi Santoni, Ginevra Gallizia, Denise Paradiso, Marta Valentini, Arianna Cortese, Matilde Viano, ed Elena Mari, presente e futuro del club.