BEA Chieri: il nuovo staff del settore giovanile dei Leopardi

Tra conferme e novità, anche quest’anno il Settore Giovanile maschile dei Leopardi può contare su uno Staff Tecnico ricco e preparato, tra volti nuovi e conferme importanti. Sotto la supervisione dei già presentati Nicolò Allisiardi , Coordinatore Tecnico, e Francesco Corrado , Responsabile Tecnico, saranno sedici gli allenatori al servizio dei nostri ragazzi, tra Esordienti e Under 19, con l’obiettivo di aiutarli a sviluppare un percorso di crescita sportiva e umana in campo.

Partendo dai più grandi, già presentato nelle scorse settimane lo staff tecnico del gruppo Under 19 Gold, direttamente collegato con la Prima Squadra chierese: head coach Francesco “Franz” Conti, con assistenti Alex D’Arrigo e Marco Manzini. Conti e Manzini seguiranno anche il gruppo Under 15 Eccellenza, sempre rispettivamente come capo allenatore e assistente.

Il gruppo Under 19 Regionale, impegnato anche nel campionato di categoria UISP, sarà capitanato da Matteo Pirocca. Classe 2000, chierese cestisticamente nato e cresciuto nel progetto BEA, vivrà una stagione impegnativa e stimolante: accanto al gruppo Under 19, sarà assistente di coach Corrado in Under 17 Eccellenza e capo allenatore del gruppo Under 17 Regionale. Accanto a lui in Under 17 Regionale ci sarà Mattia Picchialepri, altro giovane allenatore chierese made in BEA, e in Under 19 Edoardo Paoletta. Classe 2004, giovane pieno di entusiasmo, Paoletta arriva a Chieri dagli amici di ATP Kangaroos, e oltre ai 2007-2008, sarà impegnato come capo allenatore in Under 14 UISP e assistente in Under 13 Gold Erowa.

L’Under 13 Gold Erowa vede come capo allenatore un importante ritorno al PalaGialdo. Vincenzo Mastrorilli, pugliese di nascita con importanti esperienze tra Ruvo di Puglia, Stella Azzurra Roma, Pallacanestro Biella, Collegno e Grugliasco, torna in arancione dopo un’importante esperienza di vita di dodici mesi in Messico.

Altro volto nuovo è quello di Francesco Colli, capo allenatore del gruppo Under 17 UISP. Dopo anni tra campo e panchina tra gli amici di Baldisport, arriva a BEA per mettersi alla prova e portare competenza e voglia di crescere in questa nuova avventura. Accanto a lui un giovane coach come Luca Lafiosca, classe 2005, da sempre in arancione prima come giocatore, e da qualche anno come allenatore tra minibasket e Settore Giovanile. Giovanili in cui raddoppia il suo impegno, affiancando anche coach Andrea Grillone con il gruppo Under 15 Regionale / UISP. Coach Grillone, alla sesta stagione in maglia BEA, continuerà a portare la sua empatia e l’attenzione allo sviluppo umano e sportivo, questa volta al servizio dei classe 2011 impegnati nel campionato regionale e in quello UISP.

A proposito di conferme, imprescindibile quella di coach Alessandro Bonifacio. Altro allenatore nato e cresciuto in arancione, ha saputo negli anni sviluppare importanti competenze tecniche e umane. In questa stagione sarà alla guida degli ambiziosi gruppi Under 17 Gold e Under 14 Regionale. Accanto a lui Matteo Cristina. Alla terza stagione in arancione, dopo gli inizi in panchina a Baldissero, doppio impegno quest’anno per continuare un percorso di crescita iniziato in questi anni e contribuire con la sua attenzione alla crescita dei ragazzi in campo.

Continuando con i volti noti, importante anche il rinnovo di coach Andrea Bertulessi. Bergamasco di nascita, trapiantato a Chieri dopo un’importante carriera da giocatore tra le allora B-1 e B-2, da quattro stagioni ormai è nello staff tecnico arancio-nero. Dopo le esperienze con la Prima Squadra e due annate con gruppi giovanili, quest’anno seguirà da capo allenatore il campionato Under 13 Regionale e come assistente di coach D’Arrigo quello Esordienti.

Si aggiunge una new entry di sicuro valore: Gianluca D’Angelo, trofarellese. Tra minibasket, settore femminile e preparazione fisica, seguirà come assistente il gruppo Under 14 Gold, curandone lo sviluppo fisico tecnico a tutto tondo. Arriva a BEA dopo anni di responsabilità sulla panchina di Conte Verde Rivoli, per crescere e confrontarsi con un nuovo mondo.

Ultimo, ma non per importanza, l’ultimo arrivato sulle panchine chieresi: Jacopo Giangualano, classe 2008 e giocatore del Settore Giovanile BEA, inizia a intraprendere la carriera in panchina affiancando coach Paoletta in Under 14 UISP. Serietà ed entusiasmo non mancano: buon divertimento Jacopo!

Di seguito la composizione degli staff tecnici dei gruppi giovanili maschili BEA per la stagione 2025/2026:

Under 19 Gold: Coach Francesco Conti, Assistente Alex D’Arrigo

Under 19 Regionale: Coach Matteo Pirocca, Assistente Edoardo Paoletta

Under 17 Eccellenza: Coach Francesco Corrado, Assistente Matteo Cristina

Under 17 Gold: Coach Alessandro Bonifacio, Assistente Matteo Cristina

Under 17 Regionale: Coach Matteo Pirocca, Assistente Mattia Picchialepri

Under 17 Uisp: Coach Francesco Colli, Assistente Luca Lafiosca

Under 15 Eccellenza: Coach Francesco Conti, Assistente Marco Manzini

Under 15 Regionale / Uisp: Coach Andrea Grillone, Assistente Luca Lafiosca

Under 14 Gold: Coach Francesco Corrado, Assistente Gianluca D’Angelo

Under 14 Regionale: Coach Alessandro Bonifacio, Assistente Matteo Cristina

Under 14 Uisp: Coach Edoardo Paoletta, Assistente Jacopo Giangualano

Under 13 Gold Erowa: Coach Vincenzo Mastrorilli, Assistente Edoardo Paoletta

Under 13 Regionale / Uisp: Coach Andrea Bertulessi

Esordienti: Coach Alex D’Arrigo, Assistente Andrea Bertulessi