L’Autosped è gagliarda, ma a Campobasso si arrende nel finale

Esce sconfitta dalla trasferta di Campobasso l’Autosped BCC Derthona, al termine di una gara rimasta in equilibrio per la sua quasi totale interezza, in cui la formazione allenata da Cutugno è riuscita a ricucire progressivamente il gap scavato dalla Magnolia nella prima frazione, senza però riuscire a completare la rimonta. Il prossimo impegno del BCC sarà domenica 26 ottobre alle ore 18 alla Cittadella dello Sport contro l’Umana Reyer Venezia.
Prima frazione di gioco complessa per il BCC, che fatica a trovare ritmo in attacco e subisce i canestri in contropiede e al ferro delle avversarie: Campobasso conduce sin dalle battute iniziali e raggiunge la doppia cifra di margine (25-14) al 10’ con la tripla di Miccoli. Nel secondo periodo il BCC alza il livello del proprio gioco su entrambe le metà campo e riesce ad accorciare progressivamente il proprio gap grazie a giocate di energia e ritmo: all’intervallo la Magnolia è avanti 40-33.
Al rientro dagli spogliatoi si abbassano le percentuali dal campo delle due squadre e l’Autosped, azione dopo azione, ricuce il gap con la Molisana, che nel finale riesce a piazzare un contro break: alla terza sirena il parziale è 49-42. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Cutugno mette in campo cuore e coraggio, trova il contributo di tutte le giocatrici e riesce ad arrivare a un solo punto di disavanzo (58-57) entrando nell’ultimo minuto di gioco. La freddezza in lunetta delle padrone di casa e gli errori al tiro dell’Autosped chiudono l’incontro sul punteggio di 61-57.
Il commento di coach Orazio Cutugno: «Voglio iniziare la conferenza con un ricordo di Giustino Altobelli, grande credito a Campobasso per la scelta di intitolare a lui la sala stampa. La Magnolia merita i complimenti per le scelte giuste compiute contro la nostra pressione, ma li merita anche la mia squadra perché – pur essendo stata sotto tutta la partita - ha reagito e giocato unita, sprecando alcune occasioni per accorciare il divario un po’ prima rispetto alle battute finali. Siamo in crescita, stiamo lavorando per migliorare sulla lucidità e sulla consistenza sotto pressione: è una questione anche di fiducia, ma mi tengo la prestazione nei quaranta minuti su un campo così difficile. Siamo state più continue nell’arco della gara rispetto a Geas e Sassari, ma dobbiamo crescere ancora».
Le parole di Pallas Kunaiyi-Akpanah: «Abbiamo giocato con molta intensità, così Campobasso: è stata una partita dura e abbiamo avuto l’occasione per pareggiare senza riuscirci. Abbiamo prodotto un grande sforzo, mi è piaciuta la leadership anche della panchina. A Campobasso sono cresciuta molto, sono felice di essere tornata da avversaria in un posto così importante per me. Ora al BCC Derthona ho una nuova occasione per continuare a migliorare».
La Molisana Campobasso-Autosped BCC Derthona 61-57
Parziali (25-14, 40-33, 49-42)
Campobasso: Pastrello ne, Simon 13, Giacchetti 2, Trimboli, Meldere 9, Makurat 4, Ceré ne, Miccoli 8, Madera 7, Gray 7, Morrison 11, Grande ne. All. Sabatelli
BCC Derthona: Dotto 4, Kunaiyi 11, Fontaine 11, Conte 9, Toffolo 2, Leonardi 8, Arado ne, Suarez 6, Melchiori 6, Penna ne. All. Cutugno