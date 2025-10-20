L’Autosped è gagliarda, ma a Campobasso si arrende nel finale

Prima frazione di gioco complessa per il BCC, che fatica a trovare ritmo in attacco e subisce i canestri in contropiede e al ferro delle avversarie: Campobasso conduce sin dalle battute iniziali e raggiunge la doppia cifra di margine (25-14) al 10’ con la tripla di Miccoli. Nel secondo periodo il BCC alza il livello del proprio gioco su entrambe le metà campo e riesce ad accorciare progressivamente il proprio gap grazie a giocate di energia e ritmo: all’intervallo la Magnolia è avanti 40-33.

Al rientro dagli spogliatoi si abbassano le percentuali dal campo delle due squadre e l’Autosped, azione dopo azione, ricuce il gap con la Molisana, che nel finale riesce a piazzare un contro break: alla terza sirena il parziale è 49-42. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da Cutugno mette in campo cuore e coraggio, trova il contributo di tutte le giocatrici e riesce ad arrivare a un solo punto di disavanzo (58-57) entrando nell’ultimo minuto di gioco. La freddezza in lunetta delle padrone di casa e gli errori al tiro dell’Autosped chiudono l’incontro sul punteggio di 61-57.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Voglio iniziare la conferenza con un ricordo di Giustino Altobelli, grande credito a Campobasso per la scelta di intitolare a lui la sala stampa. La Magnolia merita i complimenti per le scelte giuste compiute contro la nostra pressione, ma li merita anche la mia squadra perché – pur essendo stata sotto tutta la partita - ha reagito e giocato unita, sprecando alcune occasioni per accorciare il divario un po’ prima rispetto alle battute finali. Siamo in crescita, stiamo lavorando per migliorare sulla lucidità e sulla consistenza sotto pressione: è una questione anche di fiducia, ma mi tengo la prestazione nei quaranta minuti su un campo così difficile. Siamo state più continue nell’arco della gara rispetto a Geas e Sassari, ma dobbiamo crescere ancora».

Le parole di Pallas Kunaiyi-Akpanah: «Abbiamo giocato con molta intensità, così Campobasso: è stata una partita dura e abbiamo avuto l’occasione per pareggiare senza riuscirci. Abbiamo prodotto un grande sforzo, mi è piaciuta la leadership anche della panchina. A Campobasso sono cresciuta molto, sono felice di essere tornata da avversaria in un posto così importante per me. Ora al BCC Derthona ho una nuova occasione per continuare a migliorare».

La Molisana Campobasso-Autosped BCC Derthona 61-57

Parziali (25-14, 40-33, 49-42)

Campobasso: Pastrello ne, Simon 13, Giacchetti 2, Trimboli, Meldere 9, Makurat 4, Ceré ne, Miccoli 8, Madera 7, Gray 7, Morrison 11, Grande ne. All. Sabatelli

BCC Derthona: Dotto 4, Kunaiyi 11, Fontaine 11, Conte 9, Toffolo 2, Leonardi 8, Arado ne, Suarez 6, Melchiori 6, Penna ne. All. Cutugno