MTS SER Santena: buona partenza ma ancora niente punti

Seconda sconfitta per le tigri santenesi fra le mura di casa del PalaSer per 3-1 . Sicuramente una partita diversa per Destefanis e compagne, che partono bene sia nel primo che nel secondo set, ma si arrendono negli altri due parziali accumulando più errori che punti. Purtroppo le santenesi sono ancora a 0 punti in classifica insieme a Igor Novara, Libellula Bra e Luino.

Ancora priva di De Blasi e Cadamuro e con Marino a mezzo servizio per il mal di schiena, Demichelis schiera Venco in palleggio e Nardoianni opposto, Destefanis e Vione in centro, Visciano e Frascella in banda, Lazzarin libero. Partono bene le santenesi portandosi avanti per 10-6 costringendo il coach avversario a chiamare il primo time out. Il Lilliput però recupera lo svantaggio e mette a segno un parziale di 6 punti portandosi sul 13-15. Il parziale aumenta ancora e sul 20-14 a favore della formazione ospite, ma grazie alla caparbietà e la tenacia delle santenesi la differenza si assottiglia e si arriva sul 21 pari grazie anche ad un ace di Venco. Con un guizzo sul finale è il Lilliput che si porta al set point sul 24-21, ma ancora una volta le tigri santenesi dimostrano di non voler lasciare andare il set e con il turno al servizio di Vasca che mette a segno un ace e un errore del centrale di Settimo, i conti si pareggiano ancora una volta (24 pari) ma con due errori in attacco della formazione santenese, il set lo vince il Lilliput per 27-25.

Nel secondo set coach Demichelis schiera la stessa formazione del primo set e si portano subito in vantaggio approfittando di un attimo di "debolezza" delle avversarie. Così coach Bettetto chiama il primo time out sul 6-10 e il secondo sul 8-14. Ancora una volta col turno al servizio di Venco, il parziale è a netto vantaggio delle tigri santenesi che si portano in avanti di ben 12 punti sulle avversarie (22-10). Il set se lo aggiudica così la Mts Santena con un parziale di 25-16, grazie ad un attacco di Nardoianni e un errore al servizio del Lilliput.

Nel terzo e quarto set scende in campo una squadra assolutamente diversa dei due parziali precedenti, Destefanis e compagne infatti dopo i primi scambi iniziano ad accumulare una serie di errori e imprecisioni soprattutto in ricezione. Coach Demichelis prova a rifugiarsi nei cambi, ma non sembra funzionare e i due parziali sono tutti a vantaggio delle avversarie parziali molto netti: 25-13 e 25-12.

Il prossimo appuntamento per Destefanis è compagne è per sabato prossimo 25 ottobre a Pinerolo, contro il Monviso Volley.

COMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE B2 - GIRONE A - GIORNATA 2

MTS SER SANTENA - LILLIPUT SETTIMO 1-3

Parziali (25-27, 25-16, 13-25, 12-25)

MTS SER SANTENA: Venco 5, Marotta, Visciano 4, Vasca 3, Nardoianni 14, Di Blasi, Cadamuro, De Marchi, Marino 1, Vione 9, Frascella 12, Destefanis (K) 3. Liberi: Lazzarin, Ponassi. Allenatori: De Michelis, Ivanov.