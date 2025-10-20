Weekend di ghiaccio e vittorie per gli Storm

Mercoledì gli U14 sono scesi in pista sul ghiaccio di casa contro i ragazzi di Aosta, portando a casa una netta vittoria per 10 a 3. Una prestazione convincente, frutto di gioco di squadra e determinazione.

Sabato è stato invece il turno della categoria U12, impegnata nel primo raggruppamento stagionale a Torre Pellice. I nostri piccoli atleti hanno affrontato Bulldogs, Milano e Varese: una bellissima esperienza per tutti, grande entusiasmo e tanta voglia di crescere insieme. Bravissimi ragazzi, continuate così!

Nella serata di sabato il palaghiaccio di Pinerolo ha ospitato la sfida di IHL1 tra Storm Pinerolo e Padova. Partita combattuta e spettacolare, chiusa con un meritato 5 a 2 per i padroni di casa. Grinta, gioco e cuore: questa è la strada giusta. Forza Storm!

Domenica ancora ghiaccio di casa protagonista con gli U19, impegnati contro Aosta. Match intenso, chiuso con un 7 a 5 per i nostri ragazzi. Ottima prestazione e concentrazione sempre al top!

A chiudere il weekend, gli U14 in trasferta a Milano contro i Devils, dove hanno firmato un’altra splendida vittoria con il risultato di 9 a 3.

Un fine settimana ricco di emozioni, gol e soddisfazioni per tutte le categorie Storm! La stagione è lunga, ma la direzione è quella giusta: spirito di squadra, passione e tanta voglia di vincere!