Club76: luci e ombre nel secondo weekend in campo

In Serie B1, il Club76 Fenera Chieri inciampa 3-1 contro Capo d’Orso Volley Palau (25-21, 21-25, 25-10, 25-23). Chieri affronta la lunga trasferta in Sardegna e sfodera una buonissima prestazione sportiva. Perde la gara, ma gioca bene e mette in difficoltà l’esperta formazione isolana. Solo nel terzo set un temporaneo calo di attenzione ha causato un parziale molto negativo. Top scorer per Chieri Boufandar con 14 punti, poi Occelli con 10 e Musaj con 9. Da segnalare anche il buon ingresso di Voerzio nel terzo e nel quarto set. Prossima gara domenica 26 ottobre alle 17 al PalaFenera contro Cus Torino.

In U16 Regionale il Club76 PlayAsti ha vinto 3-0 contro Next VPT Zone Parella (25-20, 25-12, 25- 17). Buona la seconda per le ragazze dei coach Dalmasso e Taglioni, che conquistano i tre punti andando in testa alla classifica.

In Serie C le ragazze del Club76 PlayAsti hanno ceduto 3-0 contro CRS Martino VBC Savigliano (25-15, 26-24, 25-19). Buona prestazione, nonostante il risultato finale, delle ragazze di coach Dalmasso, che faticano nel primo set, ma riescono poi a sviluppare un buon gioco e a mettere in difficoltà la forte squadra di Savigliano.

In U16 Regionale il Club76 L’Alba Volley inciampa 3-0 contro BTM In Volley (25-22, 25-14, 25- 23). Nonostante il risultato della seconda giornata di campionato, la partita è stata combattuta, con buona intensità e momenti di bel gioco. La gara di ritorno sarà l’occasione per mostrare i progressi tecnici e cercare il riscatto.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley cede 3-1 su PGS El Gall (21-25, 25-22, 25-22, 25-18). Le “clubbine” incappano in una sconfitta dopo un promettente avvio. Il primo set vinto lasciava presagire ben altro andamento. Troppi errori e poca continuità hanno permesso alle avversarie di ribaltare il risultato.

Nel Campionato Regionale U14, poi, il Club76 MTS Santena si è imposto su Monviso Pinerolo per 3-0 (18-25, 14-25, 10-25).

Infine, in Under 13 il Club 76 Fenera Chieri Gold ha vinto 3-0 contro Pianeta Volley 13 (25-19, 25- 19, 25-15). Un match contro una squadra molto interessante, in cui le “clubbine” hanno reagito bene anche nei momenti di difficoltà.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 17 ottobre

Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Libellula VGT vs Club76 Playasti 2-3

Sabato 18 ottobre

U14 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: PGS Jolly vs Club76 Playasti 3-0

Domenica 19 ottobre

U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PVB Canelli Cime Careddu Bosca vs Rasero Teloni L'Alba Volley Club76 Playasti 0-3

U18 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Volley Cherasco 3-1

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 MTS Santena vs PGS El Gall Borio Macchine Agricole 2-3

U16 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: PGS Jolly vs Club76 Playasti 3-0