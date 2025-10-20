Tuttosport.com

Chieri ‘76 Maschile: buona anche la seconda per l'Under 15

I ragazzi di coach Molinari vincono in trasferta a Torino contro Volley San Paolo
2 min
Chieri ‘76 Maschile: buona anche la seconda per l'Under 15

Seconda vittoria per l’Under 15 Next Star Chieri ‘76, che in trasferta a Torino contro Volley San Paolo seppur con un gioco non spumeggiante porta a casa la partita 3-0. Tanti spunti di crescita interessanti sia dal punto di vista tecnico che morale. Da martedì nuovamente in palestra, fiduciosi che un diverso e più maturo atteggiamento in partita, ma ancor più durante gli allenamenti, possa portare ad una crescita qualitativa di tutta la squadra.

VOLLEY SAN PAOLO - NEXT STAR CHIERI ‘76  0-3
Parziali (17-25, 11-25, 19-25)

Next Start Chieri ‘76: Battista, Borromeo, Bulgarelli, Cecchetto, Corigliano, Costantino, Delaurenti, Lalumera, Mantisi, Monaco, Prina, Stratta, Tomasello, Varvieri. All. Molinari; 2° All. Caccina.

