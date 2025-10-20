GRANTORINO a un soffio dalla vittoria nel match contro Spezia

Sfuma solo nel finale la prima vittoria in Serie B Interregionale di GRANTORINO . Ospite al Palasprint di La Spezia, la squadra di coach Comazzi ha condotto il match per lunghi tratti, avendo la peggio in un finale punto a punto contro Spezia Basket che ha prevalso per 87-85.

LA GARA

La partenza di GRANTORINO è fulminante e nel primo minuto i gialloblù costruiscono un parziale di 0-7 firmato da Barla, che entra in campo con grande energia. La squadra di coach Comazzi controlla il match per gran parte del primo quarto e raggiunge un prezioso +12. Dopo un avvio in sordina, Spezia entra in partita: Knetic guida i bianconeri alla rimonta, pareggiando i conti sul 27-27. Nonostante l’inerzia a proprio vantaggio, gli spezzini subiscono ancora il gioco di GRANTORINO nel secondo periodo: Bossola, Pizzaia e Fracasso realizzano con ottime percentuali dall’arco e offrono alla squadra un vantaggio di due possessi che porta GRANTORINO a condurre all’intervallo (52-58).

Al rientro in campo Spezia prova a ricucire il distacco. GRANTORINO riesce inizialmente a tornare sulla doppia cifra di vantaggio (+10) grazie a Bossola, best player della serata e autore di altre due triple preziose nel terzo periodo. Nei minuti finali di terzo quarto Spezia torna sotto nel punteggio grazie a Knetic e Pesenato, che portano gli spezzini sul 73-75. Nell’ultimo quarto la sfida è punto a punto; a un iniziale sorpasso dei padroni di casa, GRANTORINO risponde con una tripla di Barla e una realizzazione di Losito che valgono il momentaneo 85-85 a meno di un minuto dal termine. La speranza dei gialloblù si spegne con l’ultimo possesso dei liguri, che vanno a segno con Knetic e chiudono il match per 87-85.

Una sconfitta amara per GRANTORINO che resta a secco di punti al termine di una sfida condita da pochi errori, a conferma della crescita del gurppo in questo avvio di stagione.

IL PROSSIMO MATCH

La prossima settimana GRANTORINO giocherà in casa al Palazzetto dello Sport di Saluzzo. Sabato 25 ottobre alle ore 19:00 la squadra di coach Comazzi ospiterà Mens Sana Siena per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale.

TABELLINI

Spezia Basket – GRANTORINO Basketball Draft 87-85

Parziali (27-27, 25-31, 21-17, 14-10)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio, Zumstein 5, Bertaina 4, Pizzaia 6, Bossola 20, Losito 9, Fracasso 15, Mancino, Milone 2, Grillo 6, Barla 16, Obaseki 2. All. Comazzi. Ass. Ancona, Agnelli.

Spezia Basket: Lamperi 1, Puccioni 4, Knetic 41, Andujar 6, Kolaj ne, Carraro ne, Esposto ne, Tedoldi, Pesenato 12, Deri, Petrushevski 8, Cellerini 15. All. Ricci.