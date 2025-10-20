Leoni vincenti anche in trasferta: doppio successo per Serie B e U16

SERIE B

Vigevano – A.S.D. Pallamano Derthona 21-27

Secondo successo consecutivo per la formazione di coach Affricano, che espugna il campo di Vigevano al termine di una gara più complicata del previsto. I Leoni, reduci dal brillante esordio

casalingo, faticano a trovare ritmo e continuità, offrendo una prestazione al di sotto delle proprie potenzialità ma comunque efficace nel risultato finale.

Nel primo tempo il Derthona appare contratto, con diversi errori in fase di impostazione e poca precisione al tiro. A tenere in partita i bianconeri è l’estremo difensore Alessandro Vercelli, autore di numerosi interventi decisivi che impediscono ai padroni di casa di allungare. La scossa arriva

dalla panchina con l’ingresso del giovane Edoardo Gobbo, eletto MVP dell’incontro grazie alle sue sei reti e alla grande energia portata in attacco. Il primo tempo si chiude sul 12-15 in favore dei Leoni.

Nella ripresa i padroni di casa reagiscono con carattere, riuscendo a riagganciare il Derthona a metà frazione. I ragazzi di Affricano, pur senza brillare, ritrovano compattezza e lucidità nei

momenti chiave, costruendo l’allungo decisivo che li porta a chiudere l’incontro sul punteggio di 21 a 27.

«Decisamente non la nostra miglior performance», commenta il vice-presidente Fabio Bottiroli. «Ci sono mancati alcuni elementi che di solito ci contraddistinguono – velocità, intensità difensiva e voglia di imporre il nostro gioco – ma è importante essere riusciti comunque a portare a casa il successo. Un plauso ai più giovani, che hanno dato un contributo determinante, e complimenti al Vigevano, che sta crescendo molto e oggi ha saputo metterci in difficoltà.»

Con questa vittoria la Pallamano Derthona si porta in testa alla classifica a punteggio pieno, in vista della sfida casalinga di sabato prossimo contro il Cologne, uno degli incontri più attesi di questa prima parte di stagione.

UNDER 16

Exes1984 – A.S.D. Pallamano Derthona 27-51

Un’altra prestazione maiuscola per i Giovani Leoni, che confermano il grande stato di forma espugnando con autorità il campo di Frossasco. La squadra di coach Pernille Nystrup approccia

la partita con la giusta concentrazione e mette subito in chiaro le gerarchie: al termine del primo tempo il tabellone segna già 8-28.

Nonostante la panchina corta, il Derthona mantiene alto il ritmo anche nella ripresa, mostrando grande intensità difensiva e un attacco fluido e ben organizzato. Tutti i giocatori a referto partecipano attivamente al successo, che arriva con il punteggio finale di 27-51.

Coach Nystrup commenta con soddisfazione: «Sono molto contenta dell’atteggiamento e della continuità mostrata dai ragazzi. Abbiamo messo in pratica quanto provato in allenamento e gestito bene i momenti della partita. Dobbiamo continuare su questa strada.»

Prossimo impegno per l’Under 16 sul difficile campo di Cassano Magnago, una delle trasferte più impegnative della stagione.