Esordio amaro per l’IVECO CUS Torino Rugby femminile

Sconfitta nella prima giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi per 66-7 in trasferta contro il Valsugana Rugby Padova. Un campo difficile per l’esordio in trasferta delle universitarie. Queste le parole di coach Carbone a fine match: «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto impegnativa contro una squadra come il Valsugana, vicecampione d’Italia e con tante individualità di alto livello. La differenza si è vista soprattutto negli uno contro uno, dove la loro fisicità e la loro tecnica ci hanno messo in grande difficoltà. Nonostante il risultato, le ragazze hanno continuato a lottare fino alla fine e questo è un segnale importante. Dobbiamo prendere questa gara come un punto di partenza, capire dove migliorare e lavorare con ancora più determinazione. Il campionato è lungo e il nostro obiettivo è crescere partita dopo partita, trovando la nostra identità come squadra».