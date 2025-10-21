Esordio amaro per l’IVECO CUS Torino Rugby femminile

Sconfitta nella prima giornata del campionato di Serie A Élite per l’IVECO CUS TORINO RUGBY femminile dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi per 66-7 in trasferta contro il Valsugana Rugby Padova. Un campo difficile per l’esordio in trasferta delle universitarie. Queste le parole di coach Carbone a fine match: «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto impegnativa contro una squadra come il Valsugana, vicecampione d’Italia e con tante individualità di alto livello. La differenza si è vista soprattutto negli uno contro uno, dove la loro fisicità e la loro tecnica ci hanno messo in grande difficoltà. Nonostante il risultato, le ragazze hanno continuato a lottare fino alla fine e questo è un segnale importante. Dobbiamo prendere questa gara come un punto di partenza, capire dove migliorare e lavorare con ancora più determinazione. Il campionato è lungo e il nostro obiettivo è crescere partita dopo partita, trovando la nostra identità come squadra».
Prossimo appuntamento all’Albonico. Domenica 26 ottobre le cussine saranno impegnate contro il Rugby Colorno, kick off fissato alle 14.30.
Padova, Campo 1 Valsugana rugby – Domenica 19 ottobre 2025
Serie A Elite Femminile – I Giornata
Valsugana Rugby Padova v CUS Torino 66-7
Marcatrici: p.t. 11’ m. Costantini (5-0), 16’ m. Cerato (10-0), 24’ m. Rasi tr.Sillari (17-0), 33’ Costantini tr. Sillari (24-0), 36’ Ostuni Minuzzi st. Sillari (31-0), 40’ Costantini tr. Sillari (38-0) s.t. 47’ m. Vecchini tr. Sillari (45-0), 58’ m. Pantaleoni tr. Pantaleoni (45-7), 62’ Costantini tr. Sillari (52-7), 73’ Costantini tr. Sillari (59-7), 76’ Rasi tr. Sillari (66-7)
Valsugana Rugby Padova: Ostuni Minuzzi, De Santis (s.t. Zeni), Sillari, Aggio, Rasi, Stevanin, Bitonci (s.t. Magosso), Giordano, Tonellotto, Da Lio R. (28’ Da Lio E.), Otano (60’ Poletti), Costantini, Fortuna (s.t. Maris), Cerato (s.t. Vecchini), Benini (s.t. Jeni).
All.: Bezzati, Settembri
CUS Torino: Borello, Pecci (65’ Di Luca), Floris, Piva, Pantaleoni (72’ Dona), Gronda, Pirpiliu, Luoni, Weigel, Citino, Zoboli (51’ Maietti), De Robertis (65’ Sallam), Salvatore (72’ Repetto), Parodi, Reverso (s.t. Dambros).
All.: Carbone
Arb: Torra (MI)
AA1 Garro (TV), AA2 Basso (TV)
Cartellini:
Calciatori: Sillari (8/9), Pantaleoni 1/1)
Note: giornata serena e soleggiata, circa 14°, campo in buone condizioni.
Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 5, CUS Torino 0
Player of the Match: Elettra Costantini (Valsugana Rugby Padova)