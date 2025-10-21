BEA Chieri: battuta Lettera 22, seconda vittoria consecutiva per i Leopardi

Domenica 19 ottobre i Leopardi hanno trovato la seconda vittoria consecutiva nella quinta giornata di Serie C Interregionale, nel match con Lettera 22. Dopo un inizio a basse percentuali, BEA scappa nel secondo periodo, per poi rispedire al mittente il tentativo di rimonta della squadra ospite.

LA GARA

Alla palla a due, coach Conti schiera Possekel, Ferraresi, Tagliano, Boeri e Drame. Coach Micheletto risponde con Regruto, Liberali, Nardi, Vercellino e Tampellini. Primi possessi che vedono i Leopardi soffrire dal punto di vista delle percentuali al tiro, con Ivrea che colpisce in contropiede con Regruto e Liberali. Dopo un primo vantaggio degli eporediesi, BEA si rianima e torna a costruire dei tiri aperti che vanno dentro, con due canestri in fila da lontano di Davide Boeri, ribaltando il momentaneo svantaggio e portandosi avanti alla prima sirena. Secondo periodo che vede l’allungo che si rivela decisivo della squadra di coach Conti. I Leopardi colpiscono da lontano con Tagliano e Possekel, mentre capitan Drame fa la voce grossa vicino a canestro. La squadra di casa tocca anche il +20, costringendo coach Micheletto a time-out obbligati. Si arriva alla pausa lunga sul +14 chierese.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, Ivrea mette in campo la difesa a zona, con la 1-3-1 degli eporediesi che mette in difficoltà BEA. Le percentuali della squadra di casa si abbassano, con 10 punti segnati a discapito dei 19 della Lettera 22, che sfrutta il ritmo preso in difesa per lanciarsi in contropiede. Il canestro a 2 secondi dalla fine della terza sirena di Gennari lancia Ivrea sul -5. Le energie spese per rientrare, però, si fanno sentire nel quarto periodo: BEA si riaccende guidata da Danilo Tagliano e capitan Drame, che guidano il parziale arancionero. Gli accorgimenti contro la zona della Lettera 22 si fanno sentire, con Ivrea che non riesce a contrastare il solco scavato dai padroni di casa. I 26 punti segnati nel quarto quarto risultano decisivi, con BEA che trova la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nell’infrasettimanale con 5Pari.

IL COMMENTO

«È stata una partita approcciata bene, ma che si è complicata – commenta coach Alex D’Arrigo – Abbiamo fatto fatica ad attaccare la loro difesa a zona all’inizio, poi con i giusti accorgimenti tattici siamo riusciti a rompere la loro scatola difensiva e a trovare tiri più puliti, costruendo nel modo giusto. Vittoria che ci da morale dopo il successo nell’infrasettimanale con 5Pari»

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

I Leopardi tornano in trasferta per quella che ormai è una grande classica delle ultime stagioni. Appuntamento sabato 25 ottobre per la partita con PNC Basketball. Appuntamento a Nole alle ore 21:00.

BEA CHIERI – LETTERA 22 80-63

Parziali (17-10, 44-30, 54-49)

BEA: Tagliano 19, Drame 14, Ferraresi 9, Boeri 9, Lo Buono 8, Possekel 8, Galluccio 7, Fatone 3, Viggiano 3, Mout S., Ruà N.E., Gatti N.E. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Acc. Mout R., Mass. Oddenino, Add. Arbitri Monteleone

LETTERA 22: Liberali 15, Gennari 11, Abrate 8, Tampellini 8, Nardi 7, Regruto 5, Vercellino 5, Pollono 2, Sconfienza 2, Gamba N.E., Emelli N.E., Costenaro N.E. All. Micheletto, 1° Ass. Celani, 2° Ass. Piermattei, Prep. Biamonti