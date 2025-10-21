La MA Acqua S.Bernardo Cuneo cede al tie-break nell’esordio con Padova

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquista il suo primo punto in SuperLega all’esordio sul campo della Kione Arena, contro i padroni di casa della Sonepar Padova . Un match combattuto in tutti i suoi set, dove i patavini hanno saputo sfruttare meglio le occasioni e chiudere nelle situazioni decisive.

Tuttavia, i cuneesi ci hanno creduto fino all’ultimo, mostrando che c’è margine di miglioramento e soprattutto potenziale da sviluppare, oltre ad un’amalgama del gruppo che solo giocando e confrontandosi con altre compagini di livello potrà prendere forma. Menzione speciale per i Blu Brothers presenti sugli spalti a sostenere la squadra nella prima giornata del Campionato. Eletto MVP del match l’opposto bianconero Veljko Masulovic, che con i suoi 23 punti personali è anche Top scorer di serata.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Sedlacek e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L). Coach Cuttini schiera: Todorovic palleggio, Masulovic opposto, Truocchio e Polo al centro, Gardini e Orioli schiacciatori; Diez (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Non abbiamo mollato e siamo riusciti a recuperare delle situazioni anche complicate, sicuramente potevamo sfruttare meglio delle occasioni perché ce le siamo create, quindi se te le crei significa che hai fatto bene, se poi le sfrutti vinci, se no perdi e noi in alcuni momenti non siamo stati bravi a farlo».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Domenica 26 ottobre in casa alle ore 18.00 contro Cisterna Volley nella prima partita casalinga di questa stagione di SuperLega.

Sonepar Padova - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-2

Parziali (26-24, 21-25, 25-22, 20-25, 15-13)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 20, Stefanović 10, Codarin 7, Sedlacek 20, Zaytsev 18; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo, Oberto. N.e. Bonomi, Giraudo, Copelli, Colasanti, Sala (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 48%; Attacco: 54%; Muri 9; Ace 7.

Sonepar Padova: Todorovic, Masulovic 23, Truocchio 7, Polo 9, Gardini 14, Orioli 13; Diez (L1); Zoppellari 1, Nachev 1, Stefani 1, Held 2, Toscani (L2). N.e. Bergamasco, McRaven. All.: Jacopo Cuttini. II All.: Alberto Salmaso. Ricezione positiva: 65%; Attacco: 52%; Muri 8; Ace 5.

Durata set: 30’, 29’, 27’, 24’, 20’.

Durata totale: 130’.