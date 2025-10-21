BEA Chieri: esordio per la serie C femminile contro Moncalieri

Dopo tanta attesa, è arrivato il giorno dell’esordio per la Prima Squadra femminile BEA Chieri in Serie C . Sul difficile campo della palestra Costa, domenica 19 ottobre, le Leoparde iniziano il loro campionato con un’avversaria quotata e preparata come Libertas Moncalieri .

Le padrone di casa conquistano un primo break a inizio gara, che costringe le Arancioni a inseguire. Nonostante questo, le ragazze di Coach Carlo Colò non perdono lucidità e trovano energie fisiche e mentali per rientrare e andare in vantaggio. La stanchezza e l’aggressività costante delle avversarie non permettono a BEA di avere la lucidità necessaria per chiudere in testa, con Libertas che ricuce, torna in vantaggio e conquista i primi due punti di stagione.

Commenta Coach Colò: «Mi complimento con tutta la squadra per il nostro approccio alla gara. Il punto di partenza per questo nuovo gruppo lascia ben sperare per il futuro. Ora abbiamo una settimana fondamentale per prepararci al nostro esordio al PalaGialdo nel derby contro Basket Chieri. Chiamo a raccolta tutti i tifosi Leopardi per sostenere le nostre ragazze in una partita che si preannuncia infuocata».

LIBERTAS MONCALIERI - BEA CHIERI 58-49

Parziali (20-14, 36-29, 44-46)

BEA Chieri: Garavelli 10, Lagrotteria, Bagnulo, Gole 9, Corrieri, Bardascino, Uggè 2, Beccio 6, Volpe 4, Morra 16, Ghibaudo 2. All. Coló, Ass. D’Angelo.